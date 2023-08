Motagua con la presión de ganar…

No es el mejor momento del Motagua con Ninrod Medina, pero si es una etapa muy importante para el club, ya que el partido de esta noche puede ser clave para la clasificación a la siguiente fase de la Copa Centroamericana de la Concacaf, por lo que debe ganarle al San Miguelito de Panamá que viene a estrenarse al Nacional de Tegucigalpa.

MOTAGUA VRS SAN MIGUELITO

Motagua ya suma un triunfo 5-0 sobre el Verdes de Belice, pero necesita esta noche sumar los tres puntos, aunque sea por la mínima diferencia, ya que llegar a seis puntos es clave para irse acercando al número mágico para avanzar a la siguiente ronda, ya que todavía le falta jugar con los rivales más complicados del grupo D, el Olancho FC y la Liga Deportiva Alajuelense.

Sport San Miguelito por historia no es tan difícil, pero en la práctica es otra cosa, los clubes panameños han mejorado torneo a torneo y ya le han dado sustos al Motagua, por lo que Medina deberá armar su mejor once y buscar la fórmula para que su equipo gane el partido, ya que son puntos que no vuelven y que se pueden lamentar al final de mes cuando visiten a la Liga Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto.

Los canaleros tiene muy buenos jugadores como el portero seleccionado José Guerra, Gabriel «Gaby» Torres, Jorlian Sánchez, pero enfrentará a un Motagua liderado por el argentino Augustín Auzmendi y compañía.

DATOS HISTÓRICOS:

Partido más reciente de un equipo panameño en el Nacional ante Motagua, el 8 septiembre del 2022, cuando empataron sin goles ante Tauro. (GG)

COPA CONCACAF 2023: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

Miércoles 9 agosto del 2023

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 8:00 p.m.

Transmite: ESPN Deportes

Árbitro: Julio Luna (Guatemala)