Olimpia a frenar al Estelí

Olimpia visita esta noche al Real Estelí de Nicaragua en partido de la jornada dos del grupo B de la Copa Centroamericana dela Concacaf.

Las acciones serán a partir de las 8:00 de la noche en el estadio Independencia de la ciudad de Estelí.

Real Estelí encabeza el grupo con tres puntos luego de derrotar a Xelaju 1-0, mientras que Olimpia está segundo luego de empatar 1-1 contra Independiente de Panamá, por lo que esta noche los albos están obligados a ganar y así no quedar rezagados en la clasificación.

Real Estelí buscará su primera victoria ante Olimpia y podrá contar con Arley Bonilla y Harold Medina en ataque. Bonilla anotó el gol de la victoria ante Xelajú, mientras que Medina dio la asistencia.

JUEGO DURO

El crecimiento deportivo que han tenido los equipos nicaragüenses hace que el técnico Pedro Troglio y sus dirigidos no lleguen confiados al choque.

El argentino en conferencia de prensa previo al cotejo no escondió que les espera una dura batalla, ante un rival que ha crecido y que es el campeón de Nicaragua y más en un campo de grama sintética.

“Yo no creo que enfrentar a todo equipo nicaragüense haga que todos sean iguales. Para mí, a lo mejor que vengo de Argentina, tengo otra óptica diferente de la que tienen todos ustedes, el fútbol centroamericano es muy parejo. Es decir, no hay un equipo en el que digas que este equipo es mejor que el otro, o el hondureño mejor que el de Costa Rica. Entonces, venir a un campo sintético contra un equipo que por algo no pierde después de tanto tiempo lo hace un partido distinto”.

Y agregó, “Creo que estamos en condiciones de ganar y pelear con todos, no nos creemos invencibles, sí sabemos que hemos hecho buenos torneos nacionales e internacionales. Nosotros, para volver a meternos en la pelea del primero y segundo lugar, no nos sirve tampoco empatar, al final del torneo veremos si se puede empatar, pero nos urge ganar. Para nosotros, mínimo tenemos que hacer cuatro puntos de visita y así poder definir en casa ante Xelajú”.

La única baja que presenta Olimpia para el duelo ante los “pinoleros”, es la del volante Kevin López, quien no viajó por molestias musculares. (HN)