Olimpia anulado por el Real Estelí

Olimpia sumó su primer revés y se complicó en la Copa Centroamericana de la Concacaf, al caer de visita 1-0 ante el Real Estelí, en partido disputado en el estadio Independencia de la ciudad de Estelí, Nicaragua.

Los “leones” no fueron ni la sombra del equipo que goleó al Real España el sábado por el torneo ligero, y no pudieron ante el conjunto “pinolero” que demostró que no es casualidad que comande el grupo B de la competencia, con seis puntos.

El conjunto local fue superior en el primer tiempo y base de fútbol elaborado y velocidad, sometió a los hondureños.

Byron Bonilla con remate de larga distancia dio el primer aviso al portero Edrick Menjívar, de que tendría una noche muy atareada.

Luego fue Harold Medina quien con remate colocado hizo volar al meta catracho: El mismo Medina al minuto 34 mandó un mísil que se estrelló en vertical derecho de portero blanco, en la contra un centro preciso de Juan Barrera fue conectado por Medina quien de cabeza puso el 1-0 y a festejar a los presentes.

La única llegada de peligro de Olimpia en el primer tiempo, fue un tiro libre que salvó el portero Douglas Forvi.

En el complemento el técnico de Olimpia, Pedro Troglio intentó cambiar el rendimiento de sus dirigidos con varias modificaciones, permutas que mejoraron para equiparar el juego, ante un cuando local que se dedicó a defender el gol y buscar sorprender por medio de contragolpes, donde casi sorprenden en dos ocasiones por medio del colombiano Arley Bonilla.

Los blancos probaron con Bryan Moya, pero el remate pasó desviado, luego Jonathan Paz dentro del área remató y el portero salvó, luego con el brasileño Yan Maciel que elevó.

Olimpia en la tercera jornada de la Copa Centroamericana buscará reponerse en el torneo y sumar su primer triunfo cuando visite al FAS de El Salvador, en partido programado para el 22 de agosto. (HN)

Ficha Técnica

Alineaciones:

Real Estelí (1): Douglas Forvis, Josué Quijano, Ebert Martínez, Marvin Fletes, Óscar Acevedo, Marlon López, Juan Barrera (Ewerton Bezerra 84’), Harold Medina, Bancy Hernández (Fabián Monserrat 18’), Byron Bonilla (Cristhian Flores 85’) y Arley Bonilla (Henry García 68’).

Goles: H. Medina (35’)

Amonestados: A. Bonilla (60’), O. Acevedo (70’), H. Medina (75’)

Expulsados:

Olimpia (0): Edrick Menjívar, Maylor Núñez, Brayan Beckeles, José García (Jonathan Paz 45’), Carlos Sánchez, Edwin Rodríguez, Carlos Pineda (Jerry Bengtson 78’), José Pinto (Edwin Solano 67’), Jorge Álvarez (Yan Maciel 57’), Jorge Benguché y Yustin Arboleda (Bryan Moya 57’).

Goles:

Amonestados: J. García (22’), B. Beckeles (59’), Ed. Rodríguez (81’)

Expulsados:

Árbitro: Benjamín Pineda

Estadio: Independencia