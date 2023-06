Honduras por un «milagro» ante México

Dos países futboleros y apasionados como México y Honduras, miden fuerzas esta noche en Houston, en el inicio de la Copa Oro 2023, en donde ninguno de los dos ilusiona sus parciales.

De hecho las apuestas son discretas con dos selecciones en su peor momento en los últimos años, con muchas bajas y con serias dudas sobre el manejo técnico, pero en un partido como éstos cualquier cosa puede pasar en un juego oficial.

HONDURAS VRS. MÉXICO

Si se analiza el presente de la Selección de Honduras, hay más dudas que esperanzas, pero los jugadores pueden transformarse y hacer un gran partido, aunque no tengan un gran seleccionador (Diego Vázquez), que no ha podido manejar el proceso dentro y fuera de la selección, un hecho que debe corregir la Comisión de Selecciones para la eliminatoria, ya que ese mismo ambiente ha generado pesimismo en el país.

Quizás las esperanzas de triunfo están basadas en la actitud de los jugadores ante un Tri mexicano que pasaba igual situación, pero que han variado con el nombramiento del ex seleccionador Sub-23, Jaime Lozano, quien trae buenas vibras, pero no ha podido trabajar con su grupo y esto sumado a las bajas de del lesionado Sebastián Córdoba y los suspendidos César Montes y Gerardo Arteaga, no lo hacen tan favoritos como siempre.

El juego si es clave para ambos países para buscar el pase a la siguiente ronda, pero tiene en más juego su puesto el argentino Diego Vázquez, ya que deberá hacer una gran Copa Oro para asegurar su continuidad en la selección, de lo contrario estará cerrando un ciclo de un año al frente de la bicolor catracha.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente, 24 de julio de 2021, en el State Farm Stadium, Glendale. Los aztecas ganaron 3-0 con goles Rogelio Funes Mori (26), Dos Jonathan Dos Santos (31) y Orbelín Pineda (38).(GG)

DUELO HONDURAS-MEXICO EN COPA ORO:

3 julio 1991 México 1-1 Honduras

7 febrero 1998 México 2-0 Honduras

17 julio 2003 México 0-0 Honduras

10 junio 2007 México 1-2 Honduras

22 julio 2011 México 2-0 Honduras (tiempo extra)

20 julio 2017 México 1-0 Honduras

24 julio 2021 México 3-0 Honduras

COPA ORO 2023: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

HONDURAS VRS. MÉXICO

Sábado 24 junio 2023, 6 p.m.

Estadio: NRG, Houston

Árbitro: Mario Efraín Escobar (Guatemala)

Transmite: ESPN.