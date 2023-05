Barça por su primera victoria como campeón

El Barcelona visita este martes el José Zorrilla con la intención de sumar los tres primeros puntos como campeón de LaLiga Santander, después de su intrascendente derrota ante la Real Sociedad y en un duelo decisivo para el Valladolid, en posiciones de descenso a falta de tres jornadas.

Después de una semana de celebración por el título liguero, que no pudo ser culminada con victoria en casa ante el cuadro donostiarra, los azulgranas visitan el feudo vallisoletano con objetivos secundarios aún por conseguir: como el premio de máximo artillero de Robert Lewandowski o el de portero menos batido de Marc-André ter Stegen.

Lewandowski, con su tanto ante la Real Sociedad, aumentó la distancia (22) respecto al francés Karim Benzema, su inmediato perseguidor (17) en el duelo para el máximo goleador de LaLiga.

Del mismo modo, Ter Stegen está en camino de lograr su primer trofeo de portero menos goleado. El meta alemán, que ha recibido cuatro tantos en las últimas dos jornadas, aún mantiene cinco goles de ventaja respecto al esloveno Jan Oblak (15 del azulgrana por 20 del rojiblanco) a falta de tres jornadas para el final.

Ya con los deberes hechos, el conjunto de Xavi Hernández intentará además cerrar la temporada recuperando el buen juego mostrado en el RCDE Stadium que certificó al Barça como campeón.

Con todo, jugadores que esta temporada han tenido menos protagonismo podrían contar con minutos ante el Valladolid como Kessié, Eric García, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Ansu Fati Ferran Torres o Pablo Torre.

Y es que Xavi, que recupera a Gavi tras haber cumplido su partido por acumulación de tarjetas, no podrá con Koundé, Araujo y Pedri, con molestias musculares de poca importancia

El Valladolid, que no estaba en posiciones de descenso desde la jornada 18, hace nueve años que no sabe lo que es ganar en casa contra el Barça. Fue el 14 de marzo de 2014, en una victoria por 1-0.

El equipo pucelano, que ha acumulado cinco derrotas seguidas, está en un serio aprieto. Aún así sigue dependiendo de sí mismo para alcanzar la permanencia en un tramo final más que complicado.

El uruguayo Paulo Pezzolano, técnico del Valladolid, sabe que nadie debe pensar que los de Xavi Hernández van a venir a darse un paseo por la capital del Pisuerga, porque siempre hay motivación y un prestigio que defender. El técnico es consciente de que se enfrentan «al mejor equipo de la liga, en el que salga el que salga, va a crear peligro, porque toda su plantilla tiene una gran calidad».

Para este trascendental encuentro, el entrenador uruguayo no podrá contar con el defensa marroquí El Yamiq, pero habrá que ver qué decisión toma respecto al esquema con el que enfrentarse al cuadro catalán, puesto que Hongla fue expulsado con tarjeta roja en el anterior choque ante el Cádiz y, por tanto, será una baja significativa para el conjunto vallisoletano.

Era la pieza que ha movido para plantear una defensa de cinco, con él como central, o de cuatro, adelantando su posición, pero ha sido fundamental en el dibujo titular de Pezzolano desde su llegada al banquillo blanquivioleta. De ahí que pueda pasar a un 4-3-3 o bien optar por un 4-4-2, dejando a Larin y a Sergio León, si está en condiciones físicas, como referentes ofensivos.

No se trata de arriesgar, si no de ver de qué manera se puede hacer más daño al rival. Está claro que la defensa sigue siendo una asignatura pendiente, puesto que se siguen recibiendo muchos goles, pero es que tampoco se está encontrando efectividad en la faceta ofensiva. Y, sin marcar, tampoco se puede ganar.

Pezzolano no ha querido hablar más de los árbitros, o al menos no en lo que respecta al anterior encuentro ante Cádiz, «porque lo primero es mirarse uno mismo, y asumir los errores propios», y ante el conjunto andaluz no se jugó como se había planteado «por lo que no se puede buscar excusas fuera».

El que no ha asegurado que llegue a esta cita es Sergio Escudero, por lo que podría volver a apostar por Olaza, o bien situar a Lucas Rosa en esa banda, para recuperar a Fresneda en la derecha. Variables hay muchas del centro del campo hacia arriba: puede volver a dar protagonismo a Plata, o a Machis, si es que ya está al cien por cien, o incluso a Iván Sánchez, si bien este suele salir desde el banquillo.

Pero lo que parece claro es que Kike Pérez y Monchu repetirán en el once inicial, para asegurar el centro del campo, quizá acompañados por Aguado, que hizo un buen trabajo en el anterior choque ante el Cádiz y, si decide un 4-3-3, Sergio León quedaría como as en la manga desde el banquillo.

– Alineaciones probables:

Valladolid: Masip; Fresneda o Lucas Rosa, Joaquín, Javi Sánchez, Olaza; Kike Pérez, Monchu, Aguado; Plata, Larin y Machis.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Marcos Alonso, Jordi Alba; Eric García, De Jong, Kessié; Dembélé, Ansu y Lewandowski.

Árbitro: Soto Grado (Comité Riojano).

Estadio: Nuevo José Zorrilla.

Horario: 2:00 pmT