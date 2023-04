Jornada decisiva por el no descenso

La jornada 17 del torneo Clausura 2022-2023 tendrá como ingrediente principal dos partidos por el no descenso y el último clásico de la temporada regular.

En el tema de la permanencia, Honduras Progreso viaja a La Ceiba para ganar obligatoriamente a Victoria, mientras Real Sociedad recibe en casa al Olancho FC.

El último clásico de la temporada será en Comayagua entre Motagua y Marathon, mientras Olimpia visita a UPNFM en Choluteca y en San Pedro Sula, Real España espera al Vida.

MOTAGUA VRS. MARATHON



Es el último clásico de la temporada regular, en donde los «verdes» pretenden ser los reyes de los clásicos, ya que están invictos hasta la fecha, pero han tenido grandes problemas con los clubes chicos. Motagua como local debe ganar y jugar mejor, ya que su afición está inquieta y molesta por los últimos resultados.

DATO HISTÓRICO:

Duelo más reciente en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, 2 septiembre 2017, Motagua ganó con gol de Marco Tulio Vega.

VICTORIA VRS. HONDURAS PROGRESO



Es el duelo más importante para Honduras Progreso debe ganar sin esperar lo que haga Real Sociedad en Tocoa, ya que una derrota y un triunfo tocoeño lo desciende en forma directa a la Liga de Ascenso. Es por ello que este duelo será complicado ante un Victoria que según dijeron sus dirigentes y jugadores no regalarán nada como se había presumido en redes sociales. Honduras no juega mal, pero ahora debe ganar y no gustar tanto.

DATO HISTÓRICO:

Último triunfo de Honduras Progreso en La Ceiba ante Victoria, 22 septiembre del 2021, 2-1, con goles de Juan Bolaños y Geovani Martínez. Descuento «Jaibo» de Marcelo Canales (p).

UPNFM VRS. OLIMPIA



Los «lobos» tienen una meta ante Olimpia, ganar los tres puntos para apuntar a semifinales en pase directo y mantener su invicto en casa, llegando a 11 en forma continúa en Choluteca, pero no será fácil ante un Olimpia que nunca regala nada y querrá ganar a como dé lugar en el calor sureño.

DATO HISTÓRICO:

Duelo más reciente en Choluteca, 25 de enero 2020, empataron 1-1. Kilmar Peña anotó por «lobos», mientras que Jerry Bengtson (p) por Olimpia.

REAL SOCIEDAD VRS. OLANCHO



La Real Sociedad se juega la categoría en casa, la misión es ganar como sea, pero la mala noticia es que enfrenta a Olancho FC, uno de los que mejor fútbol presenta, pero en casa la misión es que esos tres puntos se queden en su feudo sin importar lo que haga Honduras Progreso ante Victoria en La Ceiba. Olancho necesita ganar para ratificar su paso a semifinales en forma directa.

DATO HISTÓRICO:

Único antecedente, 6 agosto 2022, ganó Olancho 2-1 con goles de Erick Andino y Reyniery Mayorquín. Descuento tocoeño de Dester Mónico.

REAL ESPAÑA VRS. VIDA



Es un partido importante para Real España que todavía puede ser segundo de las vueltas si ganan los dos que restan, pero el Vida quiere cerrar bien, ya que sirve de examen para algunos de los jugadores que podrían quedarse o irse del club. Se espera que sea un partido de ida y vuelta, de buen fútbol.

DATO HISTÓRICO:

Partido más reciente en el Olímpico, 29 septiembre 2012, ganó Vida 4-2 con goles de Néstor Martínez (2) y Leonardo Benedith (2). Descuento aurinegro de Ever Alvarado y Jonathan Hansen (p). (GG)

UPNFM VRS. OLIMPIA

Domingo 23 abril 2023

Estadio: Emilio Williams, Choluteca 5:00 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Melvin Matamoros

MOTAGUA VRS. MARATHON

Domingo 23 abril 2023

Estadio: Carlos Miranda, Comayagua, 4 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Said Martínez

VICTORIA VRS. HONDURAS PROGRESO

Domingo 23 abril 2023

Estadio: Ceibeño, 3:00 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Armando Castro

REAL SOCIEDAD VRS. OLANCHO

Domingo 23 abril 2023

Estadio: Francisco Martínez Durón, 3:30 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Héctor Rodríguez

REAL ESPAÑA VRS. VIDA

Domingo 23 abril 2023

Estadio: Olímpico Mario Cofra Caballero, 6:00 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Marvin Ortiz