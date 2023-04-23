Motagua no pudo con Marathon y se deja empatar al final

Con el arbitraje del mundialista Héctor Said Martínez, Motagua y Marathon buscan un mejor puesto en la liguilla en duelo que se realiza en el estadio Carlos Miranda de Comayagua.

ALINEACIONES:

MOTAGUA: Jonathan Rougier, Christopher Meléndez, Marcelo Santos, Carlos Meléndez, Diego Rodríguez, Jonathan Núñez, Héctor Castellanos, Gaspar Triverio, Walter Martínez, Iván López y Eddie Hernández.

MARATHON: César Samudio, André Orellana, Félix Crisanto, Javier Arriaga, Luis Vega, Francisco Martínez, Isaac Castillo, Damín Ramírez, Kilmar Peña, Selvin Guevara y Clayvin Zúniga.

GOLES:

Isaac Castillo adelanta al Marathon, minuto 30

Lucas Campana empata para el Motagua, minuto 54.

Carlos Mejía anotó golazo de tiro libre, minuto 67.

José Aguilera empató al minuto 82.