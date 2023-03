Clásico Nacional, duelo cumbre de la Jornada 12

Ante el rival más propicio según la historia, un Espanyol al que derrotó en 106 de los 175 enfrentamientos en LaLiga, al que más marcó y frente al que dejó su portería a cero en el mayor número de ocasiones, el Real Madrid busca recuperar el «equilibrio» perdido, como reconoció Carlo Ancelotti, tras una racha sin triunfos de tres partidos que ha complicado las opciones al título y el acceso a la final de la Copa del Rey.

Los empates ante Atlético de Madrid y Betis en LaLiga y la derrota en el clásico del Santiago Bernabéu en el primer capítulo de las semifinales de la Copa del Rey dan forma a un momento de irregularidad inesperado del Real Madrid en una fase decisiva. A nueve puntos de distancia del líder, necesitado de dos triunfos en el Camp Nou en visitas inminentes y con todas sus esperanzas puestas en la Liga de Campeones.

Antes, encara un momento en el que debe enterrar las dudas un equipo que cuando ha mejorado su fortaleza defensiva, ha tenido carencia de gol. Desde la exhibición de Anfield, donde marcó cinco goles en nueve remates, el Real Madrid solo ha sido capaz de hacer un gol con 46 remates, y en su último partido en el Bernabéu, en el clásico, se quedó sin tirar a puerta ante un Barcelona con bajas importantes.

Necesita soluciones urgentes Ancelotti y sin el jugador que debía liderar todas las facetas goleadoras. De nuevo Karim Benzema se ve obligado a parar, ausente en su decimocuarto partido este curso por problemas físicos. En esta ocasión leves, en un tobillo que invita a no forzar y reservar fuerzas para los enfrentamientos próximos ante Liverpool y Barcelona.

Su hueco en la zona del 9 lo ocupará el brasileño Rodrygo Goes que desde que igualó con su tanto en la semifinal del Mundial de Clubes su mejor curso goleador, no ha vuelto a participar en ningún gol. No marca en Liga desde el 16 de octubre, en catorce jornadas, y el Real Madrid necesita sus tantos.

Con las ausencias de David Alaba y Ferland Mendy en defensa, el equipo de Ancelotti certificó una mejoría defensiva. Solo encajó un tanto en Liga en el Santiago Bernabéu en sus cuatro últimos partidos. Debe ser el punto de partida para firmar un triunfo con la esperanza de error del líder en San Mamés antes de visitar Barcelona la próxima jornada con el único objetivo de resucitar LaLiga.

La principal duda de Ancelotti radica en la posición de Fede Valverde, con el regreso de Luka Modric al centro del campo tras sanción y la opción de que Marco Asensio, sin minutos en los dos últimos encuentros, reciba la oportunidad de inicio.

El Espanyol visita el Santiago Bernabéu, un estadio en el que no ha conseguido vencer desde la temporada 1995-96 (1-2, en la jornada 37) y en el que, desde ese triunfo, únicamente ha empatado en tres ocasiones (2000-01, 2008-09 y 2012-13), asumiendo que está ante uno de los grandes retos de la temporada. En cualquier caso, el vestuario catalán no renuncia a recuperar la buena dinámica tras caer en Valladolid (2-1), pero antes ganar al Mallorca (2-1) y al Elche (0-1).

El Real Madrid debería poner el foco en Joselu, máximo realizar del Espanyol con once dianas en la temporada. El rendimiento de Darder en la medular, clave para marcar el ritmo del equipo, también es esencial para el cuadro periquito. En defensa, las cifras del bloque están mejorando en este último tramo de curso.

El anfitrión es muy sólido en el Bernabéu: no ha perdido ningún partido esta temporada. Los blanquiazules presentan un rendimiento similar en casa (13 puntos) y fuera (14). Sin embargo, han actuado a buen nivel en grandes estadios de LaLiga: contra el Athletic (0-1), el Atlético de Madrid (1-1) o el Barcelona (1-1).

El partido frente al Real Madrid está marcado en rojo por todo el vestuario. Sin embargo, es probablemente sea algo más especial para el portero Pacheco y para el delantero Joselu, con pasado en las categorías inferiores del club blanco. Su técnico, Diego Martínez, avanzó que el lateral izquierdo Brian Oliván, por sus molestias en la pierna izquierda, y el delantero Puado, por un proceso febril, son duda para el encuentro, a la espera de que dé la lista de convocados.

. Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho; Tchoumaéni, Kroos, Modric; Marco Asensio o Fede Valverde, Vinícius y Rodrygo.

Espanyol: Pacheco; Rubén Sánchez, Montes, Sergi Gómez, Cabrera, Óscar Gil; Darder, Denis Suárez, Vini Souza; Braithwaite y Joselu.

Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (comité andaluz).

VAR: Santiago Jaime Latre (comité aragonés).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 7:00 am (EFE)