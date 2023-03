En partidazo ganó Motagua

El Torneo Clausura 2022-2023 ha cruzado la mitad del camino, por lo que esta noche se disputa la jornada 10 con grandes expectativas de saber si Olimpia en Tocoa amplía su racha ganadora e invicta ante un desesperado Real Sociedad, en juego pactado para las 6:00 pm.

La jornada inicia en el estadio Yankel Rosenthal sin público a las 3:30 pm, en duelo entre Marathon y Olancho FC, mientras en Comayagua, Motagua espera a Lobos de la UPNFM.

Los otros dos juegos de la jornada de miércoles serán Victoria ante Real España en La Ceiba y el Honduras Progreso encara al Vida.

REAL SOCIEDAD VRS. OLIMPIA



El gran favorito es Olimpia, incluso para volver a golear a Real Sociedad, pero los tocoeños ya aprendieron la lección y buscan aunque sea un punto con un equipo que ha sido invencible hasta el momento en la liga. La gran duda es si juega o no Diego Reyes, goleador local.

DATO HISTÓRICO:

En la primera vuelta jugando en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, Olimpia goleó 5-0 a Real Sociedad con goles de José Pinto, Jerry Bengtson (p), Yustin Arboleda (p), Kevin López y Jorge Benguché.

MOTAGUA VRS. UPNFM



Es un partido clave para el Motagua de Ninrod Medina, ya que saben de la obligación de ganar y mejorar en la segunda vuelta, pero para ello deben ser más aplicados que UPNFM, ya que con el nivel mostrado por la plantilla azul no es digna de su club y su historia.

DATO HISTÓRICO:

En el partido de la primera vuelta disputado en el estadio Emilio Williams de Choluteca, los Lobos ganaron 2-1 con anotaciones de Oliver Morazán y Jairo Róchez. Gol azul de Carlos «Zapatilla» Mejía.

VICTORIA VRS. REAL ESPAÑA



Los «jaibos» no pueden seguir en la misma línea derrotista de los últimos juegos, pero no tendrán partido cómodo porque Real España llega igual, con cuatro empates en los últimos cinco juegos, en donde no ganó.

DATO HISTÓRICO:

En el duelo de la primera vuelta, Real España goleó 4-0, con anotaciones Claudio Inella, Ramiro Rocca, Darixon Vuelto y Pedro Báez.

HONDURAS PROGRESO VRS. VIDA



Para Honduras Progreso es vital ganar hoy y el Vida con lo que ha mostrado es el rival adecuado para llevarse los tres puntos que son valiosos para ir salvando su categoría. Para Vida es importante sacar puntos de El Progreso para recobrar el camino del éxito de otras temporadas.

DATO HISTÓRICO:

Honduras Progreso sorprendió al Vida en la primera vuelta en La Ceiba, al vencerlo 2-1 con goles del colombiano Jhan Mora y Dixon Ramirez. Descuento rojo de Juan Ramón Mejía.

MARATHON VRS. OLANCHO



Un hecho curioso es que ambas localías ha sido sin público, ya que en la primera vuelta Olancho estaba castigado y ahora es Marathon, pero al final no importa ya que ambos quieren ganar y meterse de lleno en la liguilla como perseguidores del Olimpia, por lo que será un duelo muy parejo.

DATO HISTÓRICO:

En la primera vuelta jugando sin público en el Juan Ramón Brevé empataron 2-2. Los goles olanchanos fueron de Cristian Altamirano y Carlos Ovidio Lanza, mientras los de los visitantes los anotaron Clayvin Zúniga y Damín Ramírez.

