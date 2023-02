Con triplete se cierra quinta jornada

El Real Madrid, visita el Son Moix a las 7:00 am (hora de honduras) con la obligación de ganar para no ver escaparse al Barcelona, ante un Mallorca que es el segundo equipo menos goleado como local.

En el foco, el reencuentro de Antonio Raillo con Vinícius. Cruzaron más que palabras en el último precedente, una goleada madridista en el Santiago Bernabéu (4-1) que provocó el enfado del capitán mallorquinista por los bailes tras el gol de ‘Vini’.

«Son cosas futbolísticas. Si yo mañana tengo que poner un ejemplo a mis hijos, les pondré a Modric o a Benzema, pero nunca a él», aseguró Raillo a horas del reencuentro. El central es muy querido por la afición mallorquinista por su compromiso con el club al que ayudó en los ascensos consecutivos de Segunda B a Primera División. No tanto en el Real Madrid, que además de la discusión con ‘Vini’ recuerda una durísima entrada suya a Rodrygo.

De una manera u otra, el foco siempre apunta a Vinícius, que se reencontró con el gol ante el Valencia antes de sufrir una entrada escalofriante de su compatriota Gabriel Paulista. En su larga lista de discusiones aparecen el técnico mexicano Javier Aguirre y el lateral Pablo Maffeo. Por eso, Carlo Ancelotti le pedirá máxima atención al juego. Su equipo lo necesita ante las bajas, especialmente con una nueva ausencia de Karim Benzema.

El Mallorca no ha querido echar más leña al fuego y su directiva hizo un llamamiento a la cordura y pidió a la afición que «disfrute» de la visita de todo un campeón de Europa. Y Aguirre también ha pedido calma recordando que lo único importante es sumar los tres puntos en juego, con los que su equipo daría un paso firme hacia la permanencia.

Para el Real Madrid será su último partido antes de la disputa del Mundial de Clubes, momento que el Barcelona podrá aprovechar para ensanchar una ventaja ya importante de cinco puntos y con el clásico por jugar en el Camp Nou. Respondió bien a la presión y la obligación de ganar a un Valencia en crisis y debe seguir en Son Moix, con las bajas de Militao, Ferland Mendy y Lucas Vázquez en defensa más la de Eden Hazard, de nuevo ausente, y Benzema en ataque.

Permitirá respirar un poco a Ancelotti el regreso de David Alaba, recuperado de la lesión en el soleo derecho que solamente le ha permitido disputar un partido en 2023. Si Nacho Fernández se mantiene de central, Alaba será la apuesta en el lateral izquierdo, donde Eduardo Camavinga ha brillado desde la lesión de Mendy. En la derecha todo apunta al regreso a la titularidad de Dani Carvajal tras su reaparición el pasado jueves.

De la misma manera que en el mediocentro con el francés Aurélien Tchouaméni. Por delante tiene decisiones por tomar Ancelotti, que se ha rendido al momento pletórico de Dani Ceballos y podría volver a sentar a Luka Modric. Dará entrada a Fede Valverde en el tridente con el paso de Rodrygo a la zona del 9 para intentar suplir la ausencia de Benzema.

El Real Mallorca del mexicano Javier Aguirre se aferra a Son Moix, donde ha ganado sus tres últimos partidos de manera consecutiva ante Atlético de Madrid, Valladolid y Celta. Todos por la mínima (1-0), circunstancia que está avalando, por ahora, su condición de equipo que más rentabilidad saca a sus goles, 15 en 19 partidos.

El ‘Vasco’ solo tiene la baja confirmada del central José Copete y podría dar minutos a alguno de los tres refuerzos que han llegado en el mercado de invierno: los defensas suecos Dennis Hadzikadunic (con pasaporte bosnio) y Ludwig Augustinsson, y el mediocampista español Manu Morlanes, cedidos por el Rostov, Sevilla y Villarreal, respectivamente.

No se prevén cambios en el once mallorquinista y la única novedad será el regreso al eje de la zaga del serbio Matija Nastasic, según confirmó Aguirre. En punta, Muriqi es el argumento más poderoso del equipo balear. Suma 8 goles, más de la mitad de los que ha marcado el equipo en 19 jornadas, pero no ha celebrado ninguno desde hace cinco partidos.

. Alineaciones probables:

Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Raillo, Valjent, Nastasic, Costa; Babá, Ruiz de Galarreta, Dani Rodríguez; Kang In Lee; y Muriqi.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Alaba; Tchouaméni o Camavinga, Kroos, Ceballos; Fede Valverde, Vinícius y Rodrygo.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Comité Canario)

VAR: De Burgos Bengoechea (Comité Vasco).

Estadio: Son Moix.

Hora: 7:00 am. EFE