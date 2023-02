Real Madrid a levantar ante un Valencia en crisis

A su mejor juego de la temporada, que no sirvió para pasar del empate sin goles ante la Real Sociedad, le quiere añadir el Real Madrid un buen resultado y goles ante un Valencia en línea descendente, tras conseguir un punto de los doce últimos en juego, y ya sin Gennaro Gattuso en el banquillo.

Es el inicio de un febrero de locura que provoca un ‘grito de auxilio’ de Carlo Ancelotti. Hasta ocho partidos afrontará su Real Madrid en un mes de 28 días, si logra el pase a la final del Mundial de Clubes. Lo inicia con el aplazado de la decimoséptima jornada de LaLiga Santander por la participación en una Supercopa de España que dejó heridas ya cicatrizadas.

El Real Madrid dejó atrás su bache físico y de resultados en un enero en el que las lesiones empeoraron su panorama. Las remontadas coperas ante Villarreal y Atlético de Madrid, el triunfo liguero en San Mamés y el empate exhibiendo un gran fútbol con continuidad ante la Real Sociedad, son señales del regreso de la mejor versión del equipo de Ancelotti.

Es el momento de convertirlo en resultados y goles, en la recuperación de un partido aplazado en el que hay esperanzas de reducir con rapidez los cinco puntos del Barcelona, con visita complicada al estadio del Betis. Junto a la evidente mejoría física en el ritmo de juego de los partidos del Real Madrid, se añade el regreso de jugadores como Dani Carvajal y Aurélien Tchouaméni.

Sigue sin poder recuperar Ancelotti a David Alaba, que recayó de su problema de soleo, y no contará aún por muchos partidos con Ferland Mendy y Lucas Vázquez. Valora el regreso de Carvajal directo al once ante el Valencia, o mantener a Nacho Fernández por su buen rendimiento. Ambos serían titulares si no fuese por el gran resultado de la prueba de Eduardo Camavinga como lateral izquierdo, donde apunta que seguirá con la vuelta de Tchouaméni al centro del campo.

Las rotaciones pasan a ser obligadas para Ancelotti si quiere lograr buenos resultados en un mes de febrero en el que auguró la mejor imagen de su equipo. «Viene lo bueno», afirmó. Por eso se perfila como novedad en el once Luka Modric, debe decidir entre Toni Kroos, el momento Ceballos y Fede Valverde, más la tercera plaza del tridente ofensivo en la que Rodrygo y Marco Asensio pugnan por un sitio.

El Valencia afronta este encuentro en medio de una notable crisis de juego y resultados que ha desembocado en la marcha de Gennaro Gattuso, al no verse en disposición de sacar al equipo de la situación en la que se ha metido a un punto del descenso, y en el regreso a su banquillo de Voro González, su recurso habitual en situaciones de dificultad.

El impacto que para bien o para mal tenga ese relevo en una plantilla que estaba muy unida a su técnico pero a la que había atacado la ansiedad en las últimas semanas será la primera clave del choque.

El equipo solo ha sumado un punto de los doce a los que ha tenido acceso tras retomarse la Liga tras el Mundial de Qatar, lo que ha hecho que pase de pensar en Europa a tener que huir de la zona baja de la clasificación. Además, la marcha de Gattuso y la falta de fichajes han hecho que recuperen fuerzas las protestas contra Peter Lim, máximo accionista del club.

Voro ha asegurado que va a tratar de aprovechar el fútbol ofensivo que ha desarrollado el equipo buena parte de la temporada pero ha remarcado que el equipo debe recuperar el equilibrio para no recibir tantos goles. Así pues, se espera que ya sea con el dibujo, con la alineación o con la manera de jugar el técnico refuerce el perfil defensivo del equipo.

Para el encuentro, serán baja segura tanto los lesionados de larga duración Jaume Doménech y Nico González como Thierry Correia y Justin Kluivert, que se han perdido ya los últimos partidos por molestias musculares.

. Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Nacho, Militao, Rüdiger, Camavinga; Tchouaméni, Modric, Ceballos o Kroos; Rodrygo, Vinícius y Benzema.

Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Diakhaby, Paulista o Cömert, Gayà; Guillamón, Almeida, Musah; Lato, Lino y Cavani.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (Colegio Castellano-Manchego).

VAR: David Medié Jiménez (Colegio Catalán).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 2:00 pm (efe).