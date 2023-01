Olimpia expone invicto en clásico nacional en Comayagua

La jornada tres del Clausura 2022-2023 nos presenta como plato atractivo el gran clásico nacional entre Olimpia y Marathon que a nivel de Liga Nacional va a cumplir 58 años el próximo 18 de julio y que esta vez va a disputarse en el estadio Carlos Miranda de Comayagua.

Otro duelo con horario similar se disputa sin público en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa entre Olancho FC y Vida, mientras quince minutos después en el estadio Humberto Micheletti, el Honduras Progreso espera a los Lobos de la UPNFM.

Con horario de 7:30 pm, un atractivo duelo entre Victoria y Motagua en el estadio San Jorge de Olanchito.

La jornada se cierra con el único duelo dominical entre Real Sociedad y Real España en el estadio Francisco Martínez Durón de Tocoa.

OLIMPIA VRS. MARATHON



El clásico nacional tiene un claro favorito por plantel y momento, Olimpia, pero los jugadores de Marathon no deben agachar la cabeza ante un gran rival, pero que no es invencible si se proponen jugar bien y con ganas. Esperamos un partido movido de goles, pero Marathon será más precavido porque no quieren llevarse otra derrota para San Pedro Sula.

DATO HISTÓRICO:

Duelo más reciente en el Carlos Miranda de Comayagua, 9 agosto 2008, Marathon ganó con gol de Saúl Martínez.

VICTORIA VRS. MOTAGUA



Es un partido entre dos equipos que ganaron agónicamente de local en su segundo partido y que habían iniciado mal el torneo. Se vieron las caras en la última semifinal, donde Motagua sufrió para clasificarse al a la final, pero ahora con nuevos bríos buscan triunfar en una cancha donde no ha sido fácil ganar para ellos. Victoria llega más completo, pero igual están los «azules» con casi todo su plantel disponible para ganar su primer partido de visita.

DATO HISTÓRICO:

Duelo más reciente en el estadio San Jorge de Olanchito, 20 abril 2013, empataron 2-2. Goles de Motagua de Eddie Hernández y Georgie Welcome, mientras por los «jaibos», Rubén Rivera y Víctor Ortiz.

HONDURAS PROGRESO VRS. UPNFM



Honduras Progreso repite localía y se enfrenta ante el otro invicto del torneo, los Lobos de la UPNFM que sí saben cómo ganar en una cancha complicada como la del Micheletti y apunta con su estilo característico a jugar y sumar puntos ante un cuadro progreseño generoso que no se esconde atrás y que compite con buenos extranjeros y un grupo joven de futbolistas.

DATO HISTÓRICO:

Honduras Progreso no le gana a UPNFM en el Micheletti desde el 5 marzo del 2021 y fue categórico con un 4-0, goles anotados por Eduardo Rotondi (2), Marcelo Canales y Rafael Agámez.

OLANCHO VRS. VIDA



Si nos basamos en planteles, idea de juego y manejo técnico, nos podemos encontrar con un gran partido con propuesta abierta de ambos técnicos, los hondureños José Humberto Rivera y Raúl Cáceres, quienes han mostrado no ser mezquinos y además siempre buscan el marco contrario, por lo que los que tengan la posibilidad de verlo por TV disfrutarán de un gran partido. Los «rojos» llegan encumbrados luego de vencer al Marathon, mientras los olanchanos cayeron ante Victoria en el estadio Ceibeño.

DATO HISTÓRICO:

Único antecedente en Juticalpa, 2 de octubre del 2022, Olancho triunfó 2-1 con goles de Henry Gómez y Mario Martínez. Descuento «rojo» de Juan Ramón Mejía. (GG)

HONDURAS PROGRESO VRS. UPNFM

Sábado 28 de enero 2023

Estadio: Humberto Micheletti, 7:15 pm

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Darwin Cedillo

VICTORIA VRS. MOTAGUA

Sábado 28 de enero 2023

Estadio: San Jorge, Olanchito, 7:30 pm

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Óscar Moncada

OLANCHO FC VRS. VIDA.

Sábado 28 de enero 2023

Estadio: Juan Ramón Brevé, Juticalpa, 7:00 pm

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Jefferson Escobar

OLIMPIA VRS. MARATHON

Sábado 28 de enero 2023

Estadio: Carlos Miranda, Comayagua, 7:00 pm

Transmite: TVC

Árbitra: Melissa Borjas Pastrana