Marruecos elimina a Portugal y Cristiano Ronaldo

Dos ’10’ muy talentosos, Neymar y Luka Modric, intentarán guiar a sus selecciones a las semifinales del Mundial de Catar en un duelo que promete sacar chispas: Brasil vs Croacia este viernes en el estadio Education City (15H00 GMT) de Doha.

‘Ney’ buscará jugar su primera ‘semi’ mundialista -en el pavoroso 7-1 ante Alemania en 2014 estaba lesionado-, mientras que Modric pretende superar el inédito subcampeonato alcanzado en Rusia-2018.

La ‘Seleção’ llega con la camisa inflada luego de noquear a Corea del Sur (4-1) en el primer tiempo de los octavos, aunque aún sin recuperar plenamente a su zaga titular.

El marcador de punta zurdo Alex Sandro seguramente no será inicialista por no sobreponerse por completo de una dolencia muscular en la cadera, afirmó el técnico Tite. El defensa no juega desde la victoria contra Suiza (1-0), en la segunda salida de la fase de grupos.

De esa forma, Danilo seguirá en la banda izquierda y el central Éder Militao, en la derecha, como ante los coreanos.

«Va a ser un juego que nos exigirá al máximo de concentración y compromiso. Es un adversario que va a luchar contra nosotros de todas las formas», dijo Danilo este jueves en rueda de prensa.

El vencedor del cotejo chocará por un cupo a la final con el ganador entre Argentina y Países Bajos, que se enfrentan el viernes en la noche (19H00 GMT) en el estadio de Lusail.

– A la caza de Pelé –

Recuperado del esguince en el tobillo derecho que le hizo perder los dos últimos juegos de la fase de grupos, Neymar liderará la ofensiva brasileña, que se sacudió frente a los asiáticos de un arranque poco goleador.

El astro del Paris Saint Germain, de 30 años, tiene un doble objetivo contra los balcánicos: mantener vivo el sueño del hexacampeonato e igualar a Pelé (77 goles) como máximo artillero de la ‘Canarinha’.

Neymar está una diana abajo después de haber anotado, de penal, el segundo tanto contra los asiáticos, justo en momentos en que ‘O rei’, de 82 años, se encuentra hospitalizado en Sao Paulo para una reevaluación de su tratamiento contra el cáncer de colon.

Con apenas un tanto en su haber, el ’10’ contará de nuevo con la ayuda de uno de los hombres más destacados de Brasil: Vinicius Jr, autor de una anotación y dos asistencias en su primera Copa del Mundo.

El extremo conoce bien a Modric, su compañero en el Real Madrid, y advierte que los europeos son mucho más que su capitán.

«Croacia tiene la base del último Mundial, cuando llegaron a la final contra Francia, entonces tenemos que estar preparados no solo con Modric, sino con todo el elenco. Juegan en grandes clubes y van a dar lo mejor para intentar vencernos», afirmó.

– Amargar el sueño del ‘hexa’ –

Brasil no se conformará con nada menos que el título en Catar. Pero varias sombras han acompañado a los pentacampeones desde que ganaron su última estrella en 2002.

Además de la humillación histórica en casa contra Alemania hace ocho años (la última semifinal mundialista disputada por el ‘scratch’), en Brasil planea la duda de cómo se comportará el equipo ante una selección europea de peso.

Desde Rusia no encaran a ninguna, y el recuerdo no es el mejor: derrota 2-1 ante Bélgica en cuartos.

«Reconocemos las virtudes del adversario, pero repetimos un patrón, jugamos un juego de excelencia. Y luego, que el mejor pase», apuntó Tite.

Ahora se citarán con una Croacia que eliminó en octavos al sorpresivo Japón en penales y que advierte con desplegar su juego técnico, pero también con imponer su físico.

«Seguramente (Brasil) es el mayor rival (al que se puede enfrentar), es el gran favorito, siempre lo es y por lo que he visto en este Mundial me reafirmo en esta opinión», dijo Modric este jueves.

A los 37 años, el capitán comandará el mediocampo junto a Mateo Kovacic y Marcelo Brozovic con la esperanza de dar un nuevo golpe en el desierto.

«No tenemos mucho que perder y daremos lo mejor de nosotros para ser un rival digno», afirmó el seleccionador croata, Zlatko Dalic. (AFP)