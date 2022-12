La dura Senegal, prueba de fuego para Inglaterra

Victoria quedó en el camino en sus aspiraciones por llegar a la gran final del torneo Apertura, al perder en el juego de vuelta de la semifinal ante Motagua 2-1.

Tras el duelo el entrenador de los ceibeños, Salomón Nazar, se mostró satisfecho a pesar de no poder avanzar a la final, y resaltó lo hecho por sus futbolistas desde su llegada que fue en la fecha 13 del campeonato.

“El mérito es de los muchachos, se propusieron a levantar el rendimiento y nosotros orientando de la mejor manera y ellos buscaron los resultados. Se bajaron en cada uno de los partidos y se propusieron en clasificar después de estar casi eliminados y llegaron a semifinales”, dijo en conferencia de prensa.

Nazar, tuvo palabras para disculparse con la afición y dirigencia del club, por no poder cumplir con la misión.

“Lamentamos no haber llegado a la final, es una afición que apoya en todo momento, nos trataron de la mejor manera. Yo sé que han de estar sintiendo mucho esta derrota, pero el fútbol es ingrato. Hay variables que no las puedo manejar y se escapan de nuestras manos, pero no me quejo del plantel”.

Sobre los rumores que lo ubican en equipos de San Pedro Sula para la siguiente temporada, el entrenador explicó que ya finalizó su contrato con Victoria y aseguró no tener acuerdo con ningún club por los momentos.

“En relación a mi situación, tengo compromiso con el club hasta aquí ya que ese era lo que habíamos planteado desde un principio. No tengo acuerdos con nadie”, finalizó. (HN)