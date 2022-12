Camerún quita invicto a Brasil, pero se va de Catar 2022

La mejoría paulatina mostrada desde el inicio de competición eleva las expectativas de Argentina, erigida otra vez en candidata al título después de los triunfos ante México y Polonia y antes de enfrentarse a Australia con los cuartos de final de Qatar 2022 en el horizonte.

Tras salir airoso del contratiempo inicial frente Arabia Saudí el combinado de Lionel Scaloni contempla un panorama aparentemente despejado hasta semifinales. En el camino, selecciones de menor calado. Primero, Australia, con la que coincide por primera vez en un Campeonato del Mundo. Después, Países Bajos o Estados Unidos, rivales al alcance de la Albiceleste.

Sin Ángel Di María, al que Scaloni no querrá forzar tras sufrir una contractura en el cuádriceps del muslo izquierdo, y con algunos jóvenes decididos a dar un paso al frente por la selección de su país, Argentina será calibrada por un rival aparentemente menor que está entre las dieciséis finalistas sin haber sido tenida en cuenta.

No ha habido tiempo para asimilar la mejoría en el Mundial. Ha ido de menos a más el equipo de Leo Messi y compañía que ha dispuesto de poco más de cuarenta y ocho horas para asimilar su siguiente reto.

Lionel Scaloni ha agitado su once desde que cayó con Arabia Saudí. Aunque era reacio a mover en exceso su equipo titular, una vez consolidado, tuvo que meter mano al plantel en busca de soluciones. Las encontró. Enzo Fernández y Alexis Mac Allister se han consolidado y lo normal es que vuelvan a formar parte del centro del campo junto a Rodrigo de Paul, uno de los intocables del conjunto albiceleste además de Leo Messi, Nicolás Otamendi, el propio Di María hasta que se lesionó, y el portero Emiliano Martínez.

Los movimientos del preparador vienen en la defensa y la duda en la alternativa a Di María en ataque. Scaloni ha alternado el lateral derecho entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. Incluso, han tenido minutos ambos en todos los partidos. También en el centro de la zaga para acompañar a Nicolás Otamendi. O Cristian Romero o Lisandro Martínez. Es el central del Tottenham el que se adapta más a las necesidades del seleccionador aunque quedó señalado en el choque frente Arabia.

Sin Di María, Leandro Paredes fue la alternativa ante Polonia para jugar la última media hora aunque un planteamiento más atrevido abre la puerta a Julián Álvarez o a Lautaro Martínez que fue reserva en el último choque aunque tuvo minutos al final.

Es el duelo del estadio Bin Ali un choque sin precedentes en un Mundial. Aunque ambas selecciones han coincidido en siete ocasiones a lo largo de la historia ninguna ha sido en la fase final de este torneo. Argentina ganó cinco de los duelos. Uno terminó en empate y Australia se impuso en otro, en el primero.

Australia se encuentra en unos octavos de final por segunda vez en su historia. Aunque disputa su quinta edición seguida, la sexta en total, solo en Alemania 2006 consiguió superar la fase de grupos. Es el tope del conjunto oceánico los octavos, nunca ha ido más allá.

El seleccionador Graham Arnold apenas ha hecho cambios a lo largo de los partidos. Ha tenido siempre diez fijos y las únicas dudas le surgen en el lateral diestro donde ha jugado un futbolista distinto cada partido.

Primero jugó Nathaniel Atkinson pero en el segundo partid fue Fran Karacic el que ocupó el flanco izquierdo. Y en el choque ante dinamarca, la apuesta de Arnold fue Milos Degenek.

«Será un partido de once contra once. No hay once Messis, hay uno solo. Siempre me ha encantado Messi y creo que es el mejor que ha jugado nunca. Pero no es un honor jugar contra él porque es solo un ser humano como lo somos todos. Es un honor estar en los octavos de final de un Mundial. ESe es el honor en sí mismo», dijo el defensa del Columbus Crew de la MLS.

— Alineaciones probables:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lautaro Martínez o Leandro Paredes, Leo Messi y Julián Álvarez.

Australia: Matthew Ryan; Milos Degenek, Harry Souttar, Kye Rowles, Aziz Behich; Aaron Mooy; Riley McGree, Jackson Irvine; Matthew Leckie, Craig Goodwin y Mitchel Duke

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Estadio: Bin Ali (Al Rahyan)

Hora: 1:00 pm.