FINAL: Olimpia (1) – (1) Honduras Progreso

La octava jornada del Apertura 2022-2023 se completa hoy con cuatro duelos muy importantes en donde destaca el Olimpia-Honduras Progreso, ya que los «merengues» van con todo para recuperar el primer lugar, mientras el campeón, Motagua, tiene un desplazamiento nada sencillo ante Real Sociedad en Tocoa.

En Juticalpa, el Real España también tendrá una visita incómoda al Olancho FC y en San Pedro Sula, duelo de dos clubes en crisis, el Marathon que espera los «lobos» de la UPNFM.

OLIMPIA VRS HONDURAS PROGRESO



Olimpia después de perder el superclásico sólo tiene una meta, volver al primer lugar y hoy el Honduras Progreso debe entender que los «albos» saldrán con todo desde el primer minuto, aunque los «merengues»· no usen todo el arsenal por su próximo viaje a Nicaragua.

La derrota en el clásico implica que los jugadores olimpistas solo tienen una meta, ganarle a Honduras que viene de golear 4-0 al Real Sociedad, así que los visitantes deberán buscar la clave para frenar ese ímpetu que se les avecina.

DATOS HISTÓRICOS:

Partido más reciente en el estadio Nacional, 25 agosto 2021, Olimpia ganó 2-1 con goles del colombiano Yustin Aboleda (2), mientras el descuento progreseño de Cristian Sacasa.

MARATHON VRS. UPNFM



Es un duelo que puede provocar un nuevo despido en el banquillo, ya que tanto el uruguayo Manuel Keosseian como Héctor Castellón tienen números rojos y cualquier derrota los deja sin trabajo.

Los «lobos» no han podido mejorar los resultados de Raúl Cáceres y se mantienen en el sótano junto a Real Sociedad e incluso jugando a un nivel muy bajo, pero llegan a visitar a un Marathon que todavía no cuaja con el uruguayo Keooseian, por lo que un nuevo revés no sería soportable para la afición «verdolaga».

DATOS HISTÓRICOS:

Partido más reciente en el estadio Yankel Rosenthal, 11 agosto 2021, Marathon goleó 5-1 a UPNFM, con goles de Ovidio Lanza, Kervin Arriaga, Isaac Castillo Frelys López y Matías Techera. Descuento universitario de Ted Bodden.

OLANCHO FC VRS. REAL ESPAÑA



Con nuevos bríos el Olancho FC recibe al tercero de los grandes, Real España, con la esperanza de lograr su primer triunfo de local, ya que solamente ganó en Tocoa y Tegucigalpa, pero queda esa pequeña deuda de un equipo que juega bien y que poco a poco se van adaptando a la Liga Nacional.

Hoy recibe a Real España, un equipo que juega bien, pero que llega precedido de una derrota en La Ceiba y que ahora está obligado a ganar en Juticalpa en un duelo que no será nada sencillo.

DATOS HISTÓRICOS:

Olancho FC va a su cuarto partido en casa, aún no ganó, empató con Victoria y fue derrotado Olimpia y Motagua.

REAL SOCIEDAD VRS MOTAGUA



Es un duelo muy esperado en Tocoa, llega el campeón, líder e invicto del torneo, a un partido donde enfrentan a un cuadro tocoeño en franca crisis de resultados con seis derrotas y hundidos en el frío sótano.

A pesar de lo anterior, los tocoeños no se intimidan y esperan ganar los tres puntos, tal como sucedió en la última ocasión en Tocoa, en donde le quitaron puntos claves al Motagua, logrando salvar su categoría, aunque en Tegucigalpa despidieron la campaña perdiendo 6-0 ante los «azules».

DATOS HISTÓRICOS:

Triunfo más reciente de Motagua Tocoa, 28 octubre 2020, 5-1 con goles de Rubilio Castillo, Walter Martínez, Kevin López, Marco Tulio Vega, Gonzalo Klusener (p), mientras por los locales anotó Osman Melgares (p). (GG)

APERTURA 2022-2023: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

REAL SOCIEDAD VRS. MOTAGUA

Domingo 4 septiembre 2022

Estadio: Francisco Martínez Durón, Tocoa, 2:00 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Julio Guity

OLANCHO FC VRS. REAL ESPAÑA

Domingo 4 septiembre 2022

Estadio: Juan Ramón Brevé, Juticalpa, 3:00 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Said Martínez

OLIMPIA VRS HONDURAS

Domingo 4 septiembre 2022

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 4:00 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Marvin Ortiz

MARATHON VRS. UPNFM

Domingo 4 septiembre 2022

Estadio: Yankel Rosenthal, SPS, 3:30 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Kelvin Pineda