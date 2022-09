Por invicto y liderato en Superclásico 266

El cierre de la séptima fecha del Apertura 2021-2022 no puede ser mejor, nos presenta el superclásico 266 de la historia entre Motagua y Olimpia, ambos invictos en seis jornadas, aunque los «merengues» los superan por un triunfo más en la tabla de posiciones.

MOTAGUA OLIMPIA

No es un partido más, es un duelo que siempre genera rivalidad, en algunos casos rencor, ya que se puede perder contra cualquier rival menos contra el vecino, máxime que a lo largo de lo historia son los más ganadores del país e incluso se han repartido los últimos siete títulos de Liga en bi-monopolio deportivo en Honduras.

Olimpia que se mantiene líder invicto desea arrebatarle el título al vecino, para ello busca ganar y alejarse para asegurar las vueltas, pero su rival también llega invicto, pero con dos puntos menos y jugando mejor que otros rivales, aunque se le critica en parte su juego que no gusta al aficionado «azul».

Los «albos» aún no tendrán a su legión extranjera, Yustin Arboleda y Yan Maciel están lesionados, mientras Araujo no está listo para debutar, mientras en el Motagua quizás exista duda con el paraguayo Roberto Moreira, quien salió lesionado el domingo en Juticalpa, pero hasta el momento en el «nido» no se confirma ninguna baja.

DATO HISTÓRICO:

Duelo más recientes, 15 mayo 2022, estadio Nacional, Motagua triunfó con gol del paraguayo Roberto Moreira y avanzó a la gran final del Clausura 2021-2022 que terminó ganando al Real España. (GG)

MOTAGUA VRS OLIMPIA

Jueves 1 septiembre 2022

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 8 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Armando Castro