Real Madrid a prueba ante el Espanyol

Al margen de las posiciones de ambos equipos sampedranos, el derby entre Real España y Marathon en el estadio Morazán donde se jugará sin público, es el partido de mayor expectación porque es el clásico del Valle de Sula que se disputa a las 7:00 de la noche.

La sexta jornada del torneo Apertura 2022-2023 se completa con el duelo en el estadio Nacional, donde Olimpia encara a los «Lobos» de la UPNFM y en Juticalpa, el Olancho FC espera al campeón, Motagua.

REAL ESPAÑA VRS MARATHON

Si bien es cierto son tres puntos valiosos para el subcampeón, Real España, pero le urgen más al Marathon, quien en los últimos tres juegos apenas han sumado un punto y recibieron diez goles. Por lo anterior los «verdes» deben mostrar mayor solidez atrás para poder optar a hacerle daño a un Real España mejor ordenado y trabajado, en un clásico donde nunca hay un favorito.

DATOS HISTÓRICOS

El duelo más reciente en el estadio Morazán fue el 14 mayo del 2022, en las semifinales de la vuelta del torneo Clausura 2021-2022, empataron 1-1. Gol aurinegro de Junior Lacayo, mientras el verdolaga del argentino Lucas Campana (penal).

OLANCHO FC VRS. MOTAGUA



Es un partido altamente atractivo, ya que Motagua cuenta con una enorme afición en Olancho y ahora esperan ver a su equipo contra el nuevo consentido del departamento, el Olancho FC, en un duelo donde los azules son favoritos, pero deberán sudar sangre y lágrimas para llevarse los tres puntos ante un nuevo elenco olanchano formado por jugadores de experiencia donde hay varios ex como Omar Elvir, Renieri Mayorquín y Erick Andino Portillo.

DATOS HISTÓRICOS:

Visita más reciente del Motagua al estadio Juan Ramon Brevé de Juticalpa fue el 21 abril 2019, ganaron los azules al Juticalpa por 3-2. Los goles capitalinos los anotaron Marcelo Estigarribia, Marcelo Pereira y Roberto Moreira, mientras por los olanchanos anotaron Óscar Salas y Ovidio Lanza (penal).

OLIMPIA VRS. UPNFM



Olimpia pasa por un gran momento deportivo, pero por los partidos contínuos en Liga y Concacaf el técnico Pedro Antonio Troglio echará mano de algunos futbolistas que no son habituales, ya que jugar con los mismos que eliminaron al Municipal de Guatemala podría darle ventaja a un cuadro universitario que no ha jugado mal, pero que no saca los resultados deseados todavía. El favorito siempre es Olimpia, pero no debe fiarse de un equipo que lo complicó en el pasado Clausura al derrotar en la fase decisiva del torneo anterior.

DATOS HISTÓRICOS:

Partido más reciente en el estadio Nacional el 24 abril del 2022, ganaron los «lobos» con gol de Kilmar Peña. (GG)

APERTURA 2022-2023: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

OLANCHO FC VRS. MOTAGUA

Domingo 28 agosto 2022

Estadio: Juan Ramón Brevé, Juticalpa, 3:00 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Nelson Salgado

OLIMPIA VRS UPNFM

Domingo 28 agosto 2022

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 4:00 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Raúl Castro

REAL ESPAÑA VRS. MARATHON

Domingo 28 agosto 2022

Estadio: General Francisco Morazán, S.P.S. 7:00 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Melvin Matamoros