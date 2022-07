Estados Unidos busca ante Dominicana el tricampeonato en Premundial Sub-20

Con el arbitraje del salvadoreño Iván Barton, Honduras y Estados Unidos se pelean uno de lo dos cupos disponibles de Concacaf para los próximos juegos Olímpicos de París 2024 con un estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula lleno hasta la bandera.

Alineaciones:

HONDURAS: Juerguen Garcìa, Germey Rodas, Aaron Zúniga, Odin Ramos, Edson Rocha, Tomas Sorto, Exon Arzú, Jeyson Contreras, Marco Aceituno, Javier Arriaga y Miguel Carrasco.

ESTADOS UNIDOS: Christopher Brady, Mauricio Cuevas, Marcus Ferkranus, Brandan Graig, Daniel Edelman, Quinn Sullivan, Caden Clark, Alejandro Alvarado, Michael Halliday, Jack Mc Glynn, Paxten Aaronson.

Goles:

Paxton Aaronson adelanta a Estados Unidos en saque de tiro libre, minuto 3

GOAL by Paxten Aaronson! ⚽️

What a start for @USYNT! 🇺🇸#CU20 pic.twitter.com/WYLG4omBpd

— Concacaf (@Concacaf) July 2, 2022