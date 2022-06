Costa Rica y Nueva Zelanda por el último boleto al Mundial

Honduras luego del buen debut del argentino Diego Vázquez como técnico interino de la Selección Nacional al ganar en Willemstad, busca también volver a triunfar en su fortín del estadio Olímpico «Mario Cofra Caballero», ya que por primera vez se fue en blanco en una eliminatoria Mundialista.

Para Honduras el triunfo significa un paso firme para la Copa Oro, aunque si lo hace se puede complicar para la Nations League, así que el triunfo es la opción más importante, aunque el equipo nacional tuvo un regreso desafortunado retrasado por el clima y eso puede perjudicar el desempeño en la cancha en relación al rival que llegó primero al país y sin contratiempos al país.

HONDURAS VRS. CURAZAO

Futbolísticamente Honduras debe ir mejorando poco a poco, si bien es cierto se ganó en Curazao, pero no es el examen suficiente para calificar al nuevo cuerpo técnico, ya que el rival nos pudo empatar el juego, pero en la actitud del jugador se ve un cambio, más deseos de defender los colores y eso es un avance importante.

El juego de hoy es clave para ambos, los antillanos no juegan mal, pero no tiene ese definición qué complemente su mejor juego con el balón en los pies, porque se nota su fineza, pero también su flojedad de cara al pórtico contrario.

Seguramente Vázquez repetirá el once ya que tuvo buen funcionamiento, pero se podría dar alguna sorpresa en el once ya que el único descartado es el delantero Román Rubilio Castillo, quien no mejora su carácter y se dejó expulsar en forma tonta.

Para Honduras, éstos juegos pueden levantar la imagen dejada en el suelo por el uruguayo Fabián Coito y el colombiano Hernán «Bolillo» Gómez, ya que más fondo no puede tocar el fútbol hondureño, la eliminación y quedar último de la octagonal es el puesto más vergonzante en toda la historia del fútbol hondureño. (GG)

DATOS HISTÓRICOS:

El 19 de junio del 2004, Honduras doblegó 4-0 en el estadio Olímpico de San Pedro Sula con goles de Amado Guevara (7), David Suazo (22), Edgar Álvarez (50) y Carlos Plummer Pavón (70).

HISTORIAL HONDURAS VRS CURAZAO (ANTILLAS HOLANDESAS)

Norceca 1955: Tegucigalpa: Honduras 0-2 Antillas Holandesas

Norceca: 1957: Willemstad: Antillas Holandesas 1-1 Honduras

Eliminatoria 1974: Puerto Príncipe: Antillas Holandesas 2-2 Honduras

Eliminatoria 2006: Willemstad: Antillas Holandesas 1-2 Honduras

Eliminatoria 2006: San Pedro Sula: Honduras 4-0 Antillas Holandesas

Copa Oro: 2019: Houston: Honduras 0-1 Curazao

Nations League 2022: Willemstad: Curazao 0-1 Honduras

NATIONS LEAGUE 2022: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

CURAZAO VRS. HONDURAS

Lunes 6 junio del 2022

Estadio: Olímpico «Mario Cofra Caballero», 8 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Juan Gabriel Calderón (Costa Rica)