Marathon liquidó a Victoria con goleada en el Olímpico

En la Liga de Campeones de remontadas madridistas, tras recuperar el misticismo del Santiago Bernabéu ante PSG y Chelsea, el equipo de Carlo Ancelotti busca la definitiva frente al Manchester City de Pep Guardiola, tras la locura del 4-3 de la ida, para regresar, cuatro años después, a una final de ‘Champions’.

En 2018 en Kiev se cerró un ciclo repleto de gloria con la tercera conquista consecutiva, un hecho sin precedente desde que la Copa de Europa se convirtió en la Liga de Campeones, y en 2022 el Real Madrid quiere iniciar una nueva época de dominio. Busca el sobresaliente a su temporada tras conquistar LaLiga a falta de cuatro jornadas, con una plantilla que parecía atravesar unos años de transición tras el adiós de leyendas como Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos, y mientras se suman al proyecto futbolistas de la dimensión de Kylian Mbappé.

Parecían necesarios para volver a reinar pero las dos semifinales consecutivas muestran una capacidad de evolución continua del Real Madrid que, a base de ejercicios de fe, ha vuelto a creer en sus opciones. Levantó una eliminatoria que parecía sentenciada ante el PSG, se confío por la ventaja de Londres y acabó superando en la prórroga al vigente campeón Chelsea. Todo en un Santiago Bernabéu que, pese a las obras de remodelación, ha recuperado las noches mágicas europeas haciendo crecer la leyenda de las remontadas.

Necesita una más, el más difícil todavía ante el todopoderoso City y frente al técnico que más veces conquistó el Bernabéu, Pep Guardiola. Incluso desafiar a la historia que señala que el Real Madrid jamás superó unas semifinales tras perder la ida en ocho ocasiones. Y de nuevo tras tambalearse y estar al borde del ko en un partido. Con dos goles en contra en apenas diez minutos en el Etihad, levantándose de la lona hasta en tres ocasiones para llegar con vida al Bernabéu.

Carlo Ancelotti debe contrarrestar la inferioridad táctica ante Pep de la ida. Recupera la figura que tanto añoró, el brasileño Casemiro. Sin él se perdió el equilibrio y el orden en el peor encuentro defensivo de la temporada del Real Madrid junto al clásico. En esta ocasión tendrá que superar otra baja, la de David Alaba en el centro de la zaga. Aunque se espera a su recuperación hasta el final, su lesión muscular dará paso a Nacho, con una espina clavada ante el Barcelona, el Chelsea y la cuando entró en la segunda parte del Etihad.

El resto del equipo podrá ser el de gala para Ancelotti que dejó entrever que desea un partido largo. Eso le aleja de aceptar el vértigo de inicio, el intercambio de golpes, por lo que invita a pensar que renunciará a su 4-3-3 y a un Rodrygo en racha goleadora de inicio (4 tantos en sus 4 últimos partidos), para fortalecer el centro del campo con la entrada de Fede Valverde y aumentar la seguridad a la espera de que Vinícius genere desequilibrio y Karim Benzema redondee una competición perfecta.

Las esperanzas madridistas las focaliza Benzema en la mejor temporada de su historia. 42 goles en 42 partidos, máximo goleador de la ‘Champions’ con 14, nueve logrados en las eliminatorias que ha decidido con su liderazgo. Solamente desde la mejoría defensiva del bloque y manteniendo la pegada el francés, el Real Madrid podrá superar otra prueba en el camino más exigente posible hasta la final.

La temporada del Manchester City ha llegado a un punto de no retorno. Necesitan pasar sí o sí para no volverse a estampar en la competición que es la gran obsesión de Pep Gardiola y de sus jugadores. La final de la campaña pasada fue la miel en los labios que no quieren repetir. Están a dos partidos del título y la ventaja de la ida les da una ligera dosis de optimismo que Guardiola se ha encargado de aplacar. «Necesitamos marcar en el Bernabéu. Si marcamos, pasaremos», explicó el técnico después de sumar este sábado la tercera goleada consecutiva.

Vienen de marcarle tres al Brighton, cinco al Watford, cuatro al Real Madrid y otros cuatro al Leeds. En esta orgía de goles destaca un Gabriel Jesús que antes del encuentro contra el Watford sumaba tres tantos en Premier y que en los últimos tres partidos ha hecho siete. El brasileño se ha ganado una titularidad que para nada tenía garantizada hace apenas tres semanas. Si Guardiola quiere marcar, su aparición entre centrales, que ya fue un quebradero de cabeza en la ida, será fundamental.

Uno de los problemas que tuvo el City en la ida, el lateral derecho, estará subsanado para la vuelta. Joao Cancelo termina su suspensión y podrá formar en ese carril, con Oleksandr Zinchenko en la banda izquierda. La opción favorita de Guardiola hubiera sido poner a Kyle Walker en la derecha y a Cancelo en la izquierda, pero el inglés puede perderse por lesión lo que resta de temporada.

Arriba, Guardiola dio descanso el fin de semana a Kevin de Bruyne y a Riyad Mahrez, por lo que se puede dar por hecho la titularidad de ambos este miércoles y la frescura para impulsar a su equipo a su segunda final de ‘Champions’ consecutiva.

Alineaciones posibles:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric, Fede Valverde; Vinícius y Benzema.

Manchester City: Ederson; Zinchenko, Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, De Bruyne, Silva; Foden, Jesús y Mahrez.

Árbitro: Daniele Orsato (ITA)

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 1:00 pm. EFE