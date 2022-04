Hexagonal de Reservas se inicia con dos partidos

El Real Madrid visita El Sadar tras ampliar a quince puntos la ventaja sobre sus perseguidores y dar el golpe definitivo a LaLiga Santander con su remontada en Sevilla y ver como el Barcelona perdía ante el Cádiz, iniciando la cuenta atrás para el alirón, a falta de solo siete puntos para celebrar, en un duelo exigente en casa de un Osasuna ya salvado e instalado en su mejor racha del curso.

Una vez más el Real Madrid demostró una capacidad innata para levantar partidos imposibles. Cuando otros bajan los brazos con todo en contra, los jugadores de Carlo Ancelotti superaron en Sevilla el cansancio tras el desgaste de la ‘Champions’, voltearon dos tantos en contra, se sobrepusieron a todo y firmaron una remontada con sabor a título. Sumado al batacazo del Barça, le permite pensar en su duelo europeo ante el Manchester City.

Por eso Ancelotti deja en la capital a Luka Modric. Pese a las siete bajas que sufre para El Sadar. La mala noticia del problema muscular de Casemiro, que debía volver tras sanción, es un aviso a navegantes. Debe medir riesgos el técnico italiano que pese a tener la única Liga grande que le faltaba por ganar en el bolsillo, hace un llamamiento a la cautela. En el pasado perdió títulos cuando parecía imposible.

Con aroma a campeón se presenta así el líder en Pamplona. Sin Casemiro, Luka Jovic y Mariano por problemas musculares. Aún sin sus laterales izquierdos Ferland Mendy ni Marcelo, con Jesús Vallejo con covid y Eden Hazard lesionado. Con Modric en casa reponiendo fuerzas para la cita del próximo martes en el Etihad. El foco madridista ya está puesto en una Liga de Campeones en la que vuelve a tener fe en sus posibilidades tras cargarse al aspirante PSG y vigente campeón Chelsea.

Pese a todo no reservará Ancelotti a su gran referente, Karim Benzema, autor de quince goles en sus diez últimos partidos. Ha marcado 39 tantos en 39 partidos este curso de récord. Está de dulce el francés y quiere más. Todo apunta a que estará acompañado de nuevo por dos compañeros en ataque en el regreso del 4-3-3 y que con Vinícius con plaza segura, llegará el premio a Rodrygo Goes tras ser clave entrando desde el banquillo para levantar los duelos ante Chelsea y Sevilla. Marcó en ambos. Al fin se estrenó en una Liga en la que no había aportado gol.

Las bajas defensivas apuntan a la presencia de Nacho Fernández en el lateral izquierdo, tras la prueba con éxito en esa demarcación de Dani Carvajal en el Sánchez-Pizjuan, y el físico marcará un centro del campo madridista rejuvenecido con Eduardo Camavinga y Fede Valverde junto a Toni Kroos. Dani Ceballos está recuperado de coronavirus e Isco de sus problemas de espalda para entrar en la segunda parte.

Para el Club Atlético Osasuna la visita del Real Madrid es una verdadera prueba de fuego para comprobar si su candidatura a Europa quince años después, es real tras tres victorias consecutivas en su feudo y la última de Valencia a domicilio. Los de Jagoba Arrasate atraviesan el mejor momento de la temporada en El Sadar tras vencer al Alavés, Levante y Villarreal, una situación muy positiva a la que el equipo le ha costado llegar y a la que se aferra para conseguir la machada.

Se buscará la cuarta ante el destacado líder para dar así la campanada que les impulse definitivamente y haga creer a los navarros en sus posibilidades de aquí a final de curso. Aunque bien sabe su técnico que su equipo deberá rozar “la excelencia” ante un rival que posee una gran capacidad para “revelarse ante la dificultad. Tiene fútbol, alma y mentalidad ganadora, algo que le hace ser el mejor equipo de la Liga”.

La mejoría de los rojillos en las últimas jornadas parece clara. El equipo ha recuperado la presión y ese ritmo que incomodó a sus rivales a principio de campaña. Las lesiones parecen respetar a la plantilla y futbolistas importantes comienzan a recordar a su hinchada por qué el club hizo un esfuerzo en retenerles. Moncayola toma más galones y David García sigue comandando una zaga sólida que se entiende bien y que, concentrada, es difícil de superar. Chimy Ávila y Budimir son los máximos artilleros con 6 dianas cada uno. El croata lleva 4 goles en las últimas 4 ocasiones que se han enfundado la casaca roja. Está en racha y sus compañeros buscarán sus 190 centímetros.

La baja de Lucas Torró por acumulación de tarjetas será muy sensible de cara al plan de partido del entrenador vasco. El valenciano estaba siendo un hombre imprescindible para Arrasate. Este hecho podría hacer cambiar de esquema a Osasuna. El 4-1-4-1 ha sido el más utilizado, pero se abre la posibilidad de que el 4-4-2 de Valencia vuelva a escena. Con el primero de ellos, Moncayola ejercería de ancla, mientras que en el segundo el canterano estaría en el centro acompañando a Darko u Oier. La banda derecha quedaría más abierta, mientras que la delantera sería para Budimir y Chimy.

Alineaciones probables:

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Manu Sánchez; Javi Martínez, Moncayola, Darko, Rubén García; Chimy Ávila y Budimir.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Camavinga, Kroos, Fede Valverde; Rodrygo, Vinícius y Benzema.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité Vasco)

Estadio: El Sadar

Hora: 1:30 pm EFE