Descenso, liguilla y las vueltas en juego

La jornada 16 del Clausura 2021-2022 se disputa completa hoy en cinco canchas del país donde el duelo crucial es entre Platense y Marathon, ya que si los «selacios» caen desciende de categoría sin importar los otros dos juegos

También hoy el Honduras Progreso puntuando ante Motagua en Tegucigalpa y Real Sociedad en Olanchito ante Olimpia podrían salvarse del fatídico descenso.

Finalmente en San Pedro Sula, Real España puede asegurar las vueltas e imponer un nuevo récord de triunfos consecutivos al ganarle a Victoria, mientras en un duelo de poca relevancia, Vida espera a Lobos.

PLATENSE VRS. MARATHON

Es quizás el partido más importante del año para el club Platense, una derrota o triunfos de Real Sociedad y Honduras los liquidan de la Liga y los manda por lo menos un año a la Liga de Ascenso en una etapa oscura del primer campeón nacional. Y es que el juego de hoy no es fácil, aunque los selacios hayan ganado los últimos dos en casa ante Marathon, ya que el origen del triunfo para optar a la liguilla.

DATOS HISTÓRICOS:

Triunfo más reciente, 26 agosto 2021, Platense goleó 3-1 Marathon, con goles de Allain Santos (2) y Angel Velásquez. Descuento «verdolaga» de Brian Castillo.

REAL ESPAÑA VRS VICTORIA



Es un partido que puede ser histórico para Real España, ya que si gana impone nuevo récord en la historia de la Liga con 11 triunfos pero la tarea es difícil, este Victoria ha cambiado mucho así que ganarle será una odisea que incluso puede ser agónica, pero además la realeza quiere asegura el bicampeonato de las vueltas, un mérito también notorio.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente en el estadio Morazán, 20 octubre 2021, Real España empataron 1-1 Victoria. Gol Real España del mexicano Omar Rosas (p), y el empate del colombiano Andrés Rentería.

MOTAGUA VRS. HONDURAS



Motagua ha alzado vuelo en el Clausura, poco a poco su entrenador Hernán Medina (argentino) va encontrando su equipo ideal y hoy busca asegurar un puesto en la liguilla recibiendo a un buen equipo que los derrotó en la primera vuelta. Honduras quiere liguilla y salvarse a la vez y seguramente peleará los tres puntos hasta el final del juego.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo reciente en el estadio Nacional, 9 noviembre 2021, Motagua triunfó 3-2 sobre Honduras, con goles de Jesse Moncada, Roberto Moreira, Josué Vilafranca, mientras por los progreseños anotaron Cristian Sacasa y un autogol de Marcelo Santos.

VIDA VRS UPNFM



Es quizás el partido menos importante de la jornada, por lo menos para los visitantes, los «lobos» de la UPNFM que han coronado una de sus peores campañas en la historia de la Liga. Para el Vida sí es clave ganar, pero vienen de derrotas trágicas en medio de un cisma que generará grandes consecuencias al final de la temporada, ya que el proyecto soñado se vino abajo.

DATOS HISTÓRICOS:

Último duelo en La Ceiba, 7 agosto 2021, Vida empataron 1-1 UPNFM, gol «rojo» de Ángel Tejeda y de Enrique Vázquez de los universitarios.

REAL SOCIEDAD VRS. OLIMPIA



La real se juega la categoría en Olanchito, cancha donde juegan bien y Olimpia no se sintió tan agusto, la idea es sumar los puntos meterse a la liguilla y salvarse una vez más ante un rival que llega sin su central José García, no tomado en cuenta por situaciones especiales. Olimpia también urge ganar, no se ha mostrado sólido en la etapa del argentino Pablo Lavallén, pero en cualquier momento levanta porque tiene plantel para hacerlo.

DATOS HISTÓRICOS

Duelo histórico en Olanchito, 3 marzo 2021, Real Sociedad y Olimpia empataron 2-2, con goles locales de Rony Martínez (p) y Kendrick Cárcamo. Jerry Bengtson hizo los dos goles «albos». (GG)

CLAUSURA 2021-2022: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

PLATENSE VRS. MARATHON

Miércoles 20 abril del 2022

Estadio: Excélsior, Puerto Cortés, 7:00 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Selvin Brown

REAL ESPAÑA VRS. VICTORIA

Miércoles 20 abril del 2022

Estadio: Francisco Morazán, SPS, 7:00 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Said Martínez

MOTAGUA VRS UPNFM

Miércoles 20 abril del 2022

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 7:00 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Alex Morazán

VIDA VRS UPNFM

Miércoles 20 abril del 2022

Estadio: Ceibeño, La Ceiba, 7:30 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Luis Mejía

REAL SOCIEDAD VRS OLIMPIA

Miércoles 20 abril del 2022

Estadio: San Jorge, Olanchito, 7:00 p.m.

Transmite: Canal 11

Árbitro: Raúl Castro