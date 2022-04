Olimpia doblegó al Vida con golazo de Boniek García

La Jornada 12 del Clausura 2021-2022 se cierra con un gran partido entre Olimpia y Vida a realizarse en el estadio Nacional de Tegucigalpa, pero además una hora antes hay un juego clave por el no descenso entre Platense y los «lobos» de la UPNFM en el estadio Excélsior de Puerto Cortés.

OLIMPIA VRS. VIDA

Es un partido vital para ambos, sobre todo para el Vida que pretende pelear las vueltas ante un rival directo como Olimpia, pero que ha mejorado y que pretende ganar hoy en casa en un partido que puede ser cerrado pero vital para volver al liderato.

En la primera vuelta el Vida naufragó en casa pero en la era del portugués Fernando Mira ha hecho grandes partidos de visita y hoy puede dar la sorpresa si los «merengues» no llegan atentos y finos, ya que en la etapa del argentino Pablo Lavallén es un equipo que tiene unas de cal y otras de arena.

DATOS HISTÓRICOS

Partido más reciente en el estadio Nacional, 5 diciembre 2021, Olimpia ganó 2-0 con goles de Axel Maldonado y Jerry Bengtson.

PLATENSE VRS. UPNFM



Es quizás el momento más importante de la temporada para Platense, no puede darse el lujo ni siquiera de empatar, de hoy en adelante las victorias son obligatorias, máxime este día, ya que se acercaría a nueve puntos al Honduras Progreso, algo que debe servir de motivación para vencer a unos «lobos» que no son tan fieros como en el Apertura, pero que tampoco van para regalar los puntos a su rival. Los dirigidos de Ramón Maradiaga deben estar atentos y cometer mínimos errores, aunque no cuentan hoy con su zaguero Marco Martínez, quien acumuló tarjetas amarillas.

DATOS HISTÓRICOS

Duelo más reciente, 26 septiembre 2021, Platense perdió 3-2 ante la UPNFM. Los goles locales de Ángel Velásquez y Henry Romero, mientras los «estudiosos» Jairo Róchez (2), Marlon Ramírez (p)



OLIMPIA VRS. VIDA

Domingo 3 de abril del 2022

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 5:00 p.m.

Transmite: Tigo Sport

Árbitro: Luis Mejía

PLATENSE VRS UPNFM

Domingo 3 de abril del 2022

Estadio: Excélsior, Puerto Cortés, 4:00 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Melvin Matamoros