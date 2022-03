Real Madrid golea al Mallorca y aumenta su liderato

El Real Madrid visita a un Mallorca que transita por su peor momento de la temporada tras una mala racha de juego y de resultados -ha perdido sus cuatro últimos partidos-, que contrasta con el momento del líder, que avanza con firmeza hacia el título liguero y llega a la isla lanzado en su moral tras su remontada para la historia en ‘Champions’ ante el PSG.

Encaraba el Real Madrid una cita que marcaría su temporada y la remontada histórica firmada ante el París Saint-Germain, le instala en un momento de euforia. Sin sentirse inferior a nadie, vuelve a creer en sus opciones de ganar la Liga de Campeones, pero antes de regresar a ese difícil camino rumbo a la final de París, baja sus pies ‘a la tierra’ de LaLiga para rendir visita al Mallorca.

Debe conseguir Carlo Ancelotti, una vez rebajadas las pulsaciones y tras vivir los momentos de locura protagonizados en el Santiago Bernabéu, que la resaca emocional no provoque falta de intensidad en la competición doméstica. La distancia con su perseguidor, el Sevilla, también puede impulsar una relajación indeseada a seis días del clásico del fútbol español. Para ello habrá retoques en su equipo titular.

Están asegurados los cambios tras el gran esfuerzo realizado en la ‘Champions’ con el regreso de dos jugadores importantes que se perdieron la cita por sanción. El francés Ferland Mendy en el lateral izquierdo y el brasileño Casemiro a una demarcación clave para el equilibrio del equipo. Ancelotti medirá el estado de jugadores que acabaron el encuentro ante el PSG ‘tocados’, como Militao o Karim Benzema, y valorará la presencia de Toni Kroos.

Benzema, lanzado tras superar a dos leyendas con su triplete al PSG, Alfredo di Stéfano y Raúl González, apunta a titular camino de superar sus mejores registros goleadores. Por primera vez en la temporada ha marcado en cuatro partidos seguidos. El brasileño Militao, con riesgo de sanción si recibe una cartulina, podría ser reservado, mientras que Kroos tras forzar su regreso en Europa recién recuperado de una lesión muscular, es una duda por despejar por ‘Carletto’ que puede dar paso a la frescura física que le aportan jugadores como Fede Valverde o Eduardo Camavinga.

El ataque madridista también presenta una duda por despejar. Se ha convertido ya en habitual la rotación en la banda derecha del tridente entre Marco Asensio y Rodrygo. El partido siempre es especial para el español, que regresa al lugar donde inició su camino, pero su partido gris ante el PSG y la irrupción clave del brasileño, le ponen en ventaja. En la goleada de la ida en el Bernabéu, Marco vivió uno de sus mejores momentos del curso con un triplete.

En Son Moix se encontrará a un equipo que lucha por no descender. El Mallorca tiene marcado en rojo desde hace semanas la visita del conjunto madridista. Si cruciales son los puntos en juego, más aún lo es el hecho de poder sumarlos dándole una alegría a su afición, que por primera vez esta temporada puede llenar las gradas de su estadio sin restricciones y abiertas en su totalidad.

Los antecedentes en casa no son favorables a los bermellones. De 42 puntos en juego en 14 partidos solo ha sumado 18, tras cuatro victorias, seis empates y cuatro derrotas, las últimas dos de manera consecutiva (Valencia y Real Sociedad).

Además, es el segundo equipo de LaLiga que más goles ha encajado (45) en 27 partidos tras el Levante (55). El reducto mallorquín está lejos, ahora, de ser un fortín como lo fue en el ciclo de los quince años seguidos en Primera, el más brillante de sus 106 años de vida. No obstante, sus seguidores todavía recuerdan la victoria (1-0) de la última visita madridista a la isla (temporada 2019-2020) con un gol de Lago Junior.

El costamarfileño ya no está, pero García Plaza tiene a su disposición jugadores determinantes, como el japonés Take Kubo -cedido por los madridistas- el surcoreano Kang in Lee y el kosovar Vedat Muriqi. El técnico madrileño también podrá contar con el internacional francés Clèment Grenier, ex jugador del Rennes, Olympique de Marsella y AS Roma, fichado para reforzar el centro del campo tras la grave lesión del eibarrés Íñigo Ruiz de Galarreta. Será baja el meta Manolo Reina, expulsado en el banquillo la pasada jornada.

. Alineaciones probables:

Mallorca: Sergio Rico; Maffeo, Raíllo, Valjent, Jaume Costa; Antonio Sánchez, Baba, Dani Rodríguez; Kubo, Muriqi y Kang in Lee.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Fede Valverde o Kroos, Modric; Rodrygo, Vinícius y Benzema.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Colegio Murciano).

VAR: David Medié Jiménez (Colegio Catalán).

Estadio: Visit Mallorca.

Hora: 2:00 pm EFE