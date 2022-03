César «Nene» Obando y su debut como técnico en el clásico de las emes

La Jornada 8 del Clausura 2021-2022 de la Liga Profesional se inicia con tres partidos simultáneos con horario de la 7:00 pm, en donde destaca el clásico de las emes, entre Motagua y Marathón en Tegucigalpa, mientras en Puerto Cortés, Olimpia visita al hundido Platense y Real España en casa espera a los «lobos» de la UPNFM.

También hoy, pero a las 7:30 en el estadio Ceibeño un atractivo duelo entre Vida y Real Sociedad, mientras el jueves se cierra con duelo también interesante en El Progreso, entre Honduras y el líder Victoria.

MOTAGUA VRS. MARATHON



Es un clásico siempre atrayente por la calidad de los rivales sin importar en qué momento llegan sobre todo el visitante que liga tres derrotas consecutivas, o que tiene en la cuerda floja al uruguayo Martín «Tato» García, mientras en en los «azules» se estrena César «Nene» Obando, quien llega a suplir al argentino Diego Vázquez después de ocho años exitosos que concluyeron por la nefasta actuación en Champions Concacaf. Motagua no variará mucho, ya que Obando sabe que en dos entrenos no puede cambiar casi nada, quizás utilizar un par de cambios para que el equipo tenga otra idea, pero el once a utilizar será muy parecido al anterior, mientras Marathon ya cuenta con Mario Martínez y no les queda otra que ganar para salvar el proyecto, ya que un nuevo revés los deja con despido casi seguro del uruguayo García.

DATOS HISTÓRICOS

Marathon tiene más de seis años sin vencer al Motagua en el estadio Nacional, 27 noviembre 2016, con goles de Diego Reyes y Jairo Puerto Motagua. Descuento «azul» de Román Rubilio Castillo (p).

PLATENSE VRS. OLIMPIA



El Platense que deambula en la liga con el ataúd a cuestas recibe al peligroso Olimpia, club que podría hundirlo en esta jornada, ya que las mismas suman, pero los puntos no aparecen en la tabla en favor de los «selacios». Platense no solo necesita jugar buen fútbol sino anotar y ganar, ya que si no lo hacen será un equipo que se va al descenso jugando como nunca, pero perdiendo como siempre. En el lado de Olimpia, vital ganar para pasarle al Victoria quien completará su octava jornada hasta mañana en una no muy cómoda visita al Honduras Progreso.

DATOS HISTÓRICOS

Partido más reciente en el estadio Excélsior, 9 noviembre 2021, Platense cayó en casa 4-1 con solitario gol local de Williams Moncada, mientras los «albos» anotaron por intermedio de Jerry Bengtson (2), Diego Reyes y José García.

REAL ESPAÑA VRS UPNFM



Es un partido vital para ambos, el ganador se mete de lleno en las pelea de las vueltas, en donde Real España llega erachado con tres triunfos mientras los «lobos» con dos juegos sin anotar, lo que da favoritismo a los locales. Históricamente a los «lobos» les va bien en el Morazán ante Real España aunque la realidad y actualidad es otra porque nuevamente la «realeza» parte de favorito.

DATOS HISTÓRICOS

Último triunfo de la UPNFM sobre Real España en el estadio Morazán, 12 septiembre 2019, 2-1 con goles de Franco Guity y Junior Padilla. Descuento local de Darixon Vuelto (p) .

VIDA VRS. REAL SOCIEDAD



Un juego muy atractivo por el nivel de jugadores de ambos equipos, en donde Real Sociedad ahora bien dirigido por el colombiano Orlando Restrepo no va a La Ceiba a regalar los puntos sino a sumar porque su idea es ganar para buscar la liguilla y de paso salvarse del descenso. Vida sigue siendo un equipo generoso que juega por lo que la Real debe pararse bien si no, se pueden ir goleados, será sin duda un duelo abierto entre dos de los buenos equipos de nuestra liga.

DATOS HISTÓRICOS

La última vez que Real Sociedad derrotó al Vida en La Ceiba, 3 septiembre 2017 , goles de Vida 1 x 2 Real Sociedad, goles Osman Melgares y Rosell Cacho. Descuento «rojo» del triniteco Akreen Garnet, hoy jugador tocoeño.(GG)



