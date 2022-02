Marathon vuelve al Yankel para recibir al Victoria

La Jornada 6 del Clausura 2021-2022 se inicia con dos importantes duelos, en donde Marathon recibe en su estadio, el Yankel Rosenthal, al Victoria en horas de la tarde, mientras por la noche el Vida en el Ceibeño espera al Honduras Progreso.

La jornada se completa con tres valiosos partidos dominicales, en Tocoa el duelo por la permanencia entre el Real Sociedad recibe al Platense, mientras en Danlí, el Motagua visita a los «lobos» de la UPNFM y en La Ceiba por primera vez Olimpia y Real España miden fuerzas en el estadio Ceibeño.

MARATHON VRS VICTORIA

En un partido muy importante de La Liga, el Marathon recibe al Victoria en tiempos de inestabilidad, ya que si hay un equipo de que no se le puede vaticinar sus resultados son ellos, ya que no tienen una regularidad de aciertos en la era del uruguayo Martín «Tato» García, porque en este campeonato han ganado los clásicos, pero pierden con rivales de menor relevancia. Hoy que enfrentan al Victoria tienen un rival peligroso porque los ceibeños han dado un giro radical en este Clausura, por algo es el líder del certamen con 12 puntos esperando sumar para mantenerse en un torneo donde ya no apuntan al descenso sino a la liguilla por el título.

DATOS HISTÓRICOS

Partido más reciente en el estadio Yankel Rosenthal, 30 octubre 2021, quedaron empatados sin goles.

VIDA VRS. HONDURAS PROGRESO



Es un partido atrayente para la afición de uno y otro equipo, en vista de que ambos juegan bien y están acertadamente dirigidos por los entrenadores foráneos Fernando Mira y John Jairo López, quienes sí dejarán legado el día que se marchen del país. Vida parte de favorito por plantilla y el recorrido en los últimos torneos, pero no pueden darse el lujo de menospreciar a un modesto equipo progreseño que tienen buenas tardes y más que motivado porque doblegó al «poderoso» Marathon en la jornada anterior. (GG)

DATOS HISTÓRICOS

Duelo más reciente en el estadio Ceibeño, 19 septiembre 2021, ganó Vida con solitario gol de Ángel Tejeda.

CLAUSURA 2021-2022: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

HONDURAS PROGRESO-MARATHON

Sábado 19 febrero 2022

Estadio: Yankel Rosenthal, San Pedro Sula, 3:06 p.m.

Transmite: Canal 11

Árbitro: Marvin Ortiz

VIDA VRS HONDURAS

Sábado 19 febrero 2022

Estadio: Ceibeño, La Ceiba, 7:30 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Jefferson Escobar