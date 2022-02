Napoli sacó empate valioso en Camp Nou

Ruben Dias, Joao Cancelo, Bernardo Silva… tres de los jugadores más destacados del Manchester City esta temporada son portugueses y el líder intratable de la Premier League cuenta con ellos para superar la eliminatoria de octavos frente al Sporting, que comenzará el martes en Lisboa (20h00 GMT).

La capital portuguesa será la primera parada del City en el enésimo intento del millonario club inglés de ganar al fin el máximo título europeo, la Liga de Campeones, torneo que los ‘Citizens’ se quedaron a un paso de ganar la pasada temporada, perdiendo la final contra el Chelsea (1-0).

«Mejorar la temporada pasada no es fácil. Estamos emocionados y contentos de estar en esta fase. Sé lo importante que es la Champions League (para el club), pero también nos tomamos en serio todos los partidos de la Premier League», advirtió el técnico del equipo inglés Josep Guardiola.

El entrenador catalán es consciente que buena parta de las miradas se concentrarán sobre él, después de no haber sido capaz de repetir los títulos con el Barcelona (2009 y 2011) pese a haber entrenado a dos de los clubes más ricos del mundo, Bayern Múnich y City.

«Como entrenador te critican si no consigues resultados. Si no, haz otro trabajo. No es un problema. Conocemos nuestro nivel, lo acepto todo. Tenemos una armonía increíble en el equipo, ese es el principal objetivo para mí, luchar cada día. Los jugadores harán el resto», señaló en la conferencia de prensa previa al duelo.

– Bajas de Grealish y Gabriel Jesus –

Guardiola no podrá contar para este duelo con dos de sus principales armas ofensivas, Jack Grealish y Gabriel Jesus, ambos lesionados, pero el técnico catalán si podrá echar mano del buen momento de forma de hombres como Raheem Sterling, autor de un triplete el pasado fin de semana, o de Joao Cancelo, el lateral izquierdo formado en el Benfica que tras pasar por Valencia, Inter y Juventus, parece haber alcanzado esta temporada su madurez deportiva a los 27 años.

«Estamos en una buena racha; sin encajar muchos goles y marcando mucho. Es el reflejo de nuestro trabajo diario. Tenemos que ir a cada partido a ganar tres puntos. Eso es lo que hacemos en la liga, ahora en la Champions, pensamos en el Sporting e intentaremos ganar», declaró este lunes.

Sobre el supuesto favoritismo del City para el título europeo, el defensa luso admitió: «Somos capaces porque tenemos jugadores de primer nivel, pero ganar la Champions no es una obligación. Es bueno que la gente nos ponga esta presión. Es una señal de que la gente cree que somos capaces de ganar».

El Manchester City parte como claro favorito en la eliminatoria, pero enfrente tendrá a un Sporting, que contará con el talento de su entrenador Ruben Amorim, de 37 años.

Segundo en la liga portuguesa esta temporada, Amorim ha dado impulso a su equipo llevándolos a su primer título de campeón de Portugal, desde 2002, la temporada pasada.

El técnico ha logrado conjuntar un equipo que mezcla veteranía, como el portero español Antonio Adán y los defensas Sebastián Coates y Zouhair Feddal, con jóvenes con talento como Palinha, Inácio o Pedro Porro. Todo ello liderado por el internacional de la Roja Pablo Sarabia, cedido por el París SG.

– Posibles alineaciones:

Sporting: Adán – Inacio, Coates (cap.), Feddal – Porro, Palhinha, Nunes, Reis – Sarabia, Paulinho, Pedro Gonçalves (o Nuno Santos). DT: Ruben Amorim

Manchester City: Ederson – Stones, Dias, Laporte, Cancelo – B. Silva, Rodri, De Bruyne (cap.) – Mahrez, Foden, Sterling. DT: Josep Guardiola (ESP)

Arbitre: Srdjan Jovanovic (SRB)

Hora: 2:00 pm