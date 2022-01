Chelsea y Liverpool quieren seguir cerca del City

Olimpia y Real España abren el telón de su décima primera final entre ambos, lo que ha generado una gran rivalidad desde la inicial disputada en 1975 y que formó parte del famoso tricampeonato aurinegro en torneos largos.

La ida se disputa esta tarde en el estadio Nacional donde se han disputado 10 partidos, en donde Real España ya le arrebató una final en 2003 ganándole 2-0 con goles de los brasileños Pedro Snatana y Luciano Emilio.

El hoy nos presenta dos equipos muy parejos, con la serie igualada a dos empates 1-1 y con solamente tres puntos de diferencia en favor de los sampedranos, por lo que en esta serie nueva deberán sacar ventaja en casa o simplemente por errores de individuales.

Está claro que Olimpia debe aprovechar su localía, aunque històricamente en 1996 y en 2010 ganaron en el estadio Morazán y afianzaron su favoritismo y nadie discutiò esas copas ganadas

Para hoy Real España llega completo, sin bajas, será su entrenador Raúl «Potro» Gutiérrez el que decida su once ideal, aunque a estas alturas del torneo el mexicano no se pondrá a inventar y deberá mantener ese orden para sacar puntos desde el Nacional, la buena noticia es que en este torneo no ha perdido en este estadio.

Olimpia por su parte ya puede contar con varios de sus lesionados como Jonhy Leverón y Ever Alvarado, pero no se sabe si es conveniente apostar por ellos o los que están en su ritmo de juego, en todo caso será una decisión de Pedro Troglio, quien se juega la posibilidad de ser el único técnico tetracampeón del fútbol hondureño.

Boletería agotada, fiesta garantizada, ojalá que en paz disfrutando buen fútbol en la cancha donde estarán cara a cara los dos mejores equipos del fútbol hondureño en 2021.

PARTIDOS GRAN FINAL IDA EN TEGUCIGALPA

Real España y Olimpia cerrarán por quinta vez en San Pedro Sula una gran final, en las cuatro anteriores, la realeza ganó tres, pero la más reciente fue para los «albos».

07-12-1975 Olimpia 0-0 Real España

14-12-1988 Olimpia 2-0 Real España

05-12-2010 Olimpia 1-1 Real España

11-12-2011 Olimpia 1-0 Real España

DATO HISTÓRICO:

En el actual torneo Apertura 2021-2022, Olimpia y Real España empataron 1-1 en el estadio Nacional, en duelo realizado el 11 agosto de 2021. El gol visitante del argentino Ramiro Rocca (p) (62) y el empate «albo» de Jerry Bengtson (91).

APERTURA 2021-2022: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

OLIMPIA VRS. REAL ESPAÑA

Domingo 19 de Diciembre del 2021

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 4:00 pm.

Transmite: TVC

Árbitro: Óscar Moncada