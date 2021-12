Barcelona por su tercer triunfo de la era Xavi

El boxeador hondureño Teófimo López defenderá hoy sus títulos mundiales de peso ligero de la AMB, OMB, FIB y el título de franquicia del CMB contra el australiano George Kambosos Jr., quien llega como campeón de peso ligero Pan Pacific de la FIB.

La pelea en 135 libras es la contienda estelar de la cartelera de Matchroom Boxing y se realizará en el Teatro Hulu en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Será la primera vez que el pugilista nacido en Brooklyn, Nueva York de padres hondureños defienda sus cinturones.

INVICTOS

Ambos peleadores llegan a la esperada batalla de forma invicta en su carrea profesional. López de 24 años tiene un récord de 16 victoria, donde 12 las ha ganado por la vía del cloroformo gracias a su potente pegada.

Por su parte el retador Kambosos Jr., cuenta con 28 años, es un australiano de origen griego y en su historial profesional tiene nueve peleas, no conoce la derrota y 10 las ha ganado por KO’s.

“Estamos listos para la guerra, les prometo que va a sufrir en esta pelea. Estoy demasiado concentrado, no voy a quitar mi pie del acelerador. Si gano será genial para Australia, ganaré por mi país y mi gente. Sé que cuento con todo su apoyo”, dijo Kambosos durante el pesaje.

Teófimo no se quedó atrás y prometió a los presentes demostrar porque es el campeón y está entre los mejores de mundo.

“Al final del día pueden hablar todo lo que quieran, pero no pueden defenderlo en el ring. Yo me muevo en silencio y lo demostraré. Estoy en mi segunda casa, Denme dos años y seré el rey de Nueva York; ahora soy el príncipe. Quiero decirles a todos que sé que ha pasado un tiempo, pero no me he dejado de preparar un solo día. Vean la pelea, porque se va a terminar rápido. Es una maravilla. Despierten y vean cómo derroto a este tipo rápido”, aseguró.

MILLONARIA BOLSA

Aparte de mantener el invicto y demostrar quién es el mejor en la categoría de peso ligero, la pelea tiene un gran atractivo económico para ambos boxeadores.

Según acuerdos con la promotora, López se llevará la increíble cantidad de 3.9 millones de dólares (94 millones 302 mil lempiras aproximados).

Mientras que el australiano se llevará 2.1 millones de dólares (50 millones 778 mil lempiras aproximados).

Dicho combate sin duda marcará un antes y un después en la carrera de ambos boxeadores, pues el invicto de alguno de ellos terminará por caer, pero sus cuentas bancarias sin duda que aumentarán muchas cifras. (HN).