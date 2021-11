City-PSG por el liderato; Borussia por la supervivencia

Es un clásico nacional sin mañana para el tricampeón Olimpia, ya que si los «merengues» no logran remontar el 1-0 del estadio Olímpico «Mario Cofra Caballero», se olvidan del famoso tetracampeonato que buscan en este Torneo Apertura 2021-2022.

Olimpia ya no es el mismo de antes, no han podido recuperar su brillantez y su poder ofensivo, convirtiéndose en un equipo que gana con lo justo o por lo menos eso ha mostrado en este torneo en partidos grandes, pero hoy está obligado a ganar por dos goles para eliminar al Marathon sino se van temprano de la temporada y uno para forzar a los penaltis.

Los «verdes» por su parte que cunado no sacan resultados abultados de ida no logran en la vuelta pasar y eso mismo puede suceder nuevamente ya que el 1-0 no es una garantía para avanzar a la semifinal ante un equipo como Olimpia, pero su entrenador Martín «Tato» García buscará el método para que ese 1-0 se le agrande al «león» en el Nacional.

DATOS HISTÓRICOS:

En el juego realizado en Tegucigalpa en las vueltas regulares, Olimpia ganó con gol de Jerry Bengtson.

APERTURA 2021-2022: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

OLIMPIA VRS MARATHON

Domingo 21 de noviembre 2021

Estadio: Nacional, 3 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Said Martínez