Barcelona gana al Espanyol con un gol de Memphis de penalti

Por fin tendremos liguilla de repechaje después de la decepcionante fecha FIFA en donde la bicolor nacional perdió ambos partidos eliminatorios y con esto dijo adiós a Qatar 2022.

Esta vez los repechajes nos trae un cruce especial, entre Marathon y Olimpia (Clásico nacional) y los «lobos» de la UPNFM enfrentando al Motagua.

Ambos partidos serán esta noche en el estadio Olímpico «Mario Cofra Caballero» y el Marcelo Tinoco de Danlí con horario de las 7 pm,

MARATHON VRS. OLIMPIA

Todos los clásicos son distintos, pueden pesar la cercanía en cuanto a buenos y malos resultados, pero siempre es una gran interrogante ya que generalmente en esta instancia de liguilla pesa los planteles y experiencia en las mismas y en ese sentido el favorito es Olimpia, porque a diferencia de cuando se enfrentaron en la primera vuelta perdieron bien, pero ahora están con todo el interés de avanzar a una nueva semifinal, pero hoy debe poner un plus en rendimiento ya que no es el mismo juego y los albos van con todo para irse a una nueva semifinal.

La tarea no va a ser fácil, no vale la posición en la tabla de las vueltas clasificatorias, ya que un empate en puntos, goles y diferencia de goles, el criterio de desempate son los lanzamientos de penal.

DATOS HISTÓRICOS

El duelo más reciente en el estadio Olímpico «Mario Cofra Caballero» lo ganó Marathon con tres goles de Brian Castillo, mientras el descuento albo lo hizo Jerry Bengtson, en duelo realizado el 15 de septiembre.

UPNFM VRS MOTAGUA



Es una serie pareja y disputada, ya que hay bronca entre los técnicos, el argentino Diego Vázquez y Raúl Cáceres, ya que en el partido más reciente hubo agresiones verbales entre ambos, por ello el árbitro los amonestó a ambos.

En el plano deportivo, Motagua tiene mejor plantel, porque es más amplio y además no tendrán a su goleador Marlon Ramírez, quien está inhabilitado por expulsión. Al margen de ello es un equipo ordenado que puede complicar a Motagua, pero el favorito es el equipo capitalino que llega casi completo para decidir la serie en un plaza donde abundan sus aficionados.

DATOS HISTÓRICOS

El partido más reciente en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, el 19 de septiembre, lo empataron 2-2. Los goles locales fueron de Juan Ramón Mejía y Jairo Róchez, mientras los de Motagua de Iván y Kevin López.

APERTURA 2021-2022: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

UPNFM VRS. MOTAGUA

Jueves 18 noviembre 2021

Estadio: Marcelo Tinoco,, Danlí, 7 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Nelson Salgado

MARATHON VRS. OLIMPIA

Jueves 18 noviembre 2021

Estadio: Olímpico Mario Cofra Caballero, 7 p.m.

Transmite: TDTV +

Árbitro: Melissa Borjas Pastrana