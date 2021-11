Real Madrid recibe al Rayo y al «tigre» Falcao

Por fin se completa la jornada 11 del torneo Apertura 2021-2022 con el duelo pendiente entre Olimpia y Motagua, cancelado por sus compromisos en la Liga Concacaf y no había tiempo de descanso suficiente para los «azules».

Esta noche Olimpia y Motagua disputan un juego clave para ambos, ya que necesitan ganar, el empate no les sirve a ninguno ya que Vida y Real España llevan la ventaja en puntos a falta de una jornada.

OLIMPIA VRS MOTAGUA

No es un superclásico más, su edición 261, es una especial, porque es como una final adelantada, solo uno le puede pelear a Vida y Real España los puestos de privilegio sin jugar repechaje y será el ganador del juego, ya que un empate los envía directos a jugar contra UPNFM y Marathon.

No hay claro favorito, ya que es un clásico, con dos equipos buscando ganar el juego.

Ambos son fuertes, que si bien es cierto tienen bajas, pero eso no es excusa para afrontar el mismo, porque la grandeza de ambas instituciones impiden que eso sea una excusa para no ganar el partido.

Será un clásico bravo, de dientes apretados, con dos equipos deseosos de de ganar el clásico tradicional, máxime que los enviaría directamente a semifinales, por lo que un desacierto o un error ya sea de jugadores o árbitros puede definir el mismo.

.

DATOS HISTÓRICOS

En la primera vuelta, el 22 de agosto del 2021, Motagua ganó 3-2 con goles de Cristopher Meléndez, Walter Martínez y autogol de Carlos Pineda. Por Olimpia anotaron Yustin Arboleda y Eddie Hernández.

APERTURA 2021-2022: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

OLIMPIA VRS. MOTAGUA

Sábado 6 noviembre 2021

Estadio: Nacional de Tegucigalpa, 7 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Melvin Matamoros