Olimpia remonta y sigue con opciones de ganar las vueltas

La jornada 17 se completa hoy con tres importantes partidos, en donde el más interesante será entre Olimpia y la UPNFM en el estadio Nacional, mientras en La Ceiba, el Vida espera a Platense y en El Progreso, Real Sociedad visita al Honduras.

OLIMPIA VRS UPNFM

Olimpia tienen que ganar y no esperar los resultados de los demás ya que todavía tiene nueve puntos disponibles que si los gana va tener grana oportunidad de ganar las vueltas pero además deben mejorar el rendimiento en cancha ante un buen examen con UPNFM que no llega a ganar las vueltas pero quieren quedar lo mejor ubicado posible.

DATO HISTÓRICO:

En la primera vuelta jugando en el estadio Marcelo Tinoco empataron sin goles

VIDA VRS. PLATENSE

Vida tiene claro el objetivo, ganar como sea para seguir de líder, pero para ello debe jugar mejor que un Platense en crisis de resultados pero que no juegan del todo mal y que tienen problemas porque no saben sacar los resultados,. Un triunfo para vida es vital para Platense no tanto pero si ayuda a mejorar ya que será el clausura el torneo donde sacarán cuenta aunque estos tres puntos pueden hacer falta en el Clausura.

DATO HISTÓRICO:

Vida goleó 4-1 al Platense en el estadio Excélsior con goles de Ángel Tejeda (3) (p) y Luis Palma. Descuento «escualo» Osbet Pérez.

HONDURAS PROGRESO VRS REAL SOCIEDAD

Un duelo de dos equipos en plena crisis de resultados los locales porque han venido a menos con el técnico John Jairo López por temas internos u otros, y un Real Sociedad que la llegada del italiano MarioPetroe lo ha vuelto a poner como un equipo vulnerable y goleable, Los puntos son vitales porque los puede salvar del descenso en el Clausura.

DATO HISTÓRICO:

En el juego de la primera vuelta en Tocoa, Real Sociedad ganó con gol de Danilo Tobías.

OLIMPIA VRS UPNFM

Fecha: Domingo 31 octubre 2021

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 4 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Marvin Ortiz

VIDA VRS PLATENSE

Fecha: Domingo 31 octubre 2021

Estadio: Ceibeño, La Ceiba, 5:15 p.m.

Transmite: Todo Deportes TDV

Árbitro: Héctor Rodríguez

HONDURAS PROGRESO VRS REAL SOCIEDAD

Fecha: Domingo 31 octubre 2021

Estadio: Humberto Micheletti, El Progreso, 7 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Melissa Borjas Pastrana