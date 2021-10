Vida y Motagua a juego crucial y decisivo

La Jornada 16 se disputa completamente esta tarde y noche en donde el partido más importante se dará en La Ceiba entre Vida y Motagua, ya que ambos aspiran a ganar las vueltas, mientras en Tegucigalpa a la misma hora, se realiza el clásico nacional entre Olimpia y Marathon.

También en el mismo horario en Puerto Cortés, un duelo por el último lugar entre Platense y Victoria, mientras en San Pedro Sula, Real España y Honduras Progreso dirimen un juego clave para ambos.

El otro partido se disputará más temprano en Tocoa, en donde Real Sociedad espera a los «lobos» de la UPNFM.

VIDA VRS. MOTAGUA

No es un partido más, sino uno muy importante para el Vida sobre todo, ya que no ha sido habitual en la pelea de las vueltas, por ello va con todo para mantener esa ventaja que lleva sobre Motagua, ya que una derrota los desploma y les quita esa gran ilusión del título que no ganan desde 1983.

DATOS HISTÓRICOS

El juego de la primera vuelta fue el 16 de septiembre en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí donde Motagua ganó 2-1 con goles de Diego Auzqui y Marcelo Pereira. Descuento rojo de Ángel Tejeda.

OLIMPIA VRS MARATHON



Es sin duda el más atractivo de la historia por la rivalidad entre ambos equipos desde 1928 hasta la fecha pero que viven distintos momentos, un Olimpia que quiere recuperarse y el Marathón que ha tenido una inestabilidad única en los últimos años. En todo caso, en Tegucigalpa Olimpia siempre es favorito.

DATOS HISTÓRICOS:

En el juego de la primera vuelta, en el estadio Olímpico Marioo Cofra Caballero, Martahon venció 3-1 al Olimpia con hat trick de Brian Castillo. Descuento «albo» de Jerry Bengtson.

PLATENSE VRS. VICTORIA



Es un partido muy importante para ambos, ya que son los dos sotaneros de la LIga, ambos con la mayor cantidad de derrotas, pero en franca mejoría de juego, pero no de resultados. Hoy le corresponderá a Platense ganar para tener esa solidez que no se le ha visto en el torneo por el modesto plantel pero será un duelo muy peleado en el Excélsior.

DATOS HISTÓRICOS

En el juego de la primera vuelta en el estadio Ceibeño, Victoria ganó con goles de Andrés Rentería y Yosimar Maradiga.

REAL SOCIEDAD VRS UPNFM



Real Sociedad ha caído nuevamente en la mediocridad del torneo anterior. La salida de Héctor Castellón ha pesado mucho, si bien es cierto ganaron juego con el italinao Mario Petrone pero la goleada ante Motagua lo deja como un equipo flojo que puede tener problemas con los «lobos» de la UPNFM que ureg de volver a ganar para ubicarse mejor en la zona de liguilla. Para Real Sociedad es la última chance de buscar un puesto de liguilla.

DATOS HISTÓRICOS

En la primera vuelta en el estadio Marcelo Tinoco, UPNFM ganó 2-0 con goles de Edgar Vázquez y Aldo Oviedo.

REAL ESPAÑA VRS HONDURAS PROGRESO



Real España que ganó en Danlí busca afianzarse en los primeros lugares para ello quiere vencer a un aguerrido Honduras PRogreso en el estadio Morazán donde parten favoritos,a que no se fían ya que hace una semana el Victoria les arrancó un punto de visita.

DATOS HISTÓRICOS

En la primera vuelta en el estadio Humberto Micheletti empataron 1-1, gol local de Gregory González, mientras el aurinegro Junior García.

APERTURA 2021-2022: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

VIDA VRS MOTAGUA

Miércoles 27 octubre 2021

Estadio: Ceibeño, 7 p.m.

Transmite: TDTV +

Árbitro: Jefferson Escobar

OLIMPIA VRS MARATHON

Miércoles 27 octubre 2021

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 7 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Selvin Brown

PLATENSE VRS VICTORIA

Miércoles 27 octubre 2021

Estadio: Excélsior, Puerto Cortés, 7 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Raúl Castro

REAL ESPAÑA VRS HONDURAS

Miércoles 27 octubre 2021

Estadio: General Francisco Morazán, 7 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Nelson Salgado

REAL SOCIEDAD VRS UPNFM

Miércoles 27 octubre 2021

Estadio: Francisco Martínez Durón, 3 p.m.

Transmite: TDTV +

Árbitro: Luis Mejía