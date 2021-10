Doblete de Messi permite al PSG remontar al Leipzig

El Paris Saint-Germain no podrá contar con todo su tridente ofensivo completo al enfrentar al Leipzig en la Liga de Campeones. Neymar fue descartado por una leve molestia de los aductores tras jugar con Brasil en las eliminatorias de la Copa Mundial.

Pero los otros astros brasileños que militan en clubs ingleses estarán en escena. Liverpool dispone de Alisson y Fabinho para vérselas con el Atlético de Madrid, repitiendo el cruce de octavos de final en 2020. Gabriel Jesús y Ederson reaparecen con el Manchester City al visitar al Brujas de Bélgica.

Y el Sheriff de Moldavia, sorprendente líder de su llave, visita al campeón italiano Inter de Milán.

Repaso a la jornada del martes:

GRUPO A

Pese a que lidera la liga francesa con una ventaja de nueve puntos, el Paris Saint-Germain ha tenido un rendimiento intermitente. El técnico Mauricio Pochettino deberá definir quién acabará acompañando a Lionel Messi y Kylian Mbappé en la delantera.

Pochettino dijo que Neymar padece “un pequeño problema que esperemos que sólo lo tenga unos días fuera”.

El técnico argentino no tiene certeza en cuanto a su compatriota argentino Mauro Icardi, quien recibió un permiso para ausentarse del entrenamiento el domingo por motivos familiares. Icardi divulgó en las redes sociales una foto suya en la que estaba en Milán la noche del domingo y no acudió al entrenamiento del PSG el lunes.

“Mauro no ha podido entrenar estos días por un problema personal», explicó Pochettino. «Está en la lista y valoraremos si juega cuando llegue esta noche”.

En cuanto al Leipzig, el club alemán anda a los tumbos con su nuevo técnico Jesse Marsch. Salieron derrotados en sus primeros dos partidos de la Champions y marchan en el octavo puesto de la Bundesliga.

El revés del Manchester City en París el mes pasado obliga al club inglés a tomarse más en serio el choque contra Brujas, el primero entre ambos. Los belgas le sacaron un empate al PSG de local. El City podrán alinear al arquero Ederson Moraes y a Gabriel Jesús, quienes viajaron directo a Bélgica tras la triple fecha de las eliminatorias sudamericanas y no estuvieron en la victoria 2-0 sobre Burnley el sábado.

GRUPO B

Liverpool visita al Atlético en procura de una tercera victoria seguida en el grupo y recupera a los internacionales Alisson Becker y Fabinho. Ambos viajaron de Manaos a Madrid el viernes en lugar de volver a Inglaterra, donde hubieran tenido que cumplir una cuarentena, por lo que se perdieron participar en la goleada 5-0 que Liverpool le endosó a Watford el sábado.

Los ingleses se consagraron campeones de Europa en 2019 al vencer a Tottenham en una final disputada en el Wanda Metropolitano, el feudo del Atlético. Pero la defensa del título de Liverpool naufragó en ese mismo estadio al caer eliminados en los octavos de final a manos del Atlético.

Diego Simeone, el técnico de los colchoneros, se deshizo en elogios al Liverpool y los otros clubes punteros de la Liga Premier inglesa.

“En estos momentos, Chelsea, Manchester City y Liverpool están transitando por un periodo de juego fantástico», dijo el argentino. “Ver jugar a cualquier de los tres, cada uno con sus características diferentes, da placer”.

El Milan se mantiene invicto en la Serie A, pero perdió sus dos primeros partidos al disputar una fase de grupos de la Champions por primera vez desde 2013. Recuperado de una lesión, Zlatan Ibrahimovic jugaría en la visita al Porto pero el arquero Mike Maignan tuvo que operarse la muñeca izquierda y estará inhabilitado hasta enero.

GRUPO C

En un choque de líderes, el Borussia Dortmund enfrenta al Ajax. Ambos ganaron sus primeros dos compromisos. El Dortmund pisa fuerte y más con el regreso goleador de Erling Haaland, quien tras una lesión muscular firmó un doblete en al victoria 3-1 ante Mainz el sábado. Su defensa también luce más fiable tras un mal inicio de temporada, ubicándose a punto del líder Bayern Múnich en la Bundesliga.

Besiktas recibe al Sporting Lisboa, con ambos equipos desesperados por sumar sus primeros puntos.

GRUPO D

El Sheriff acude a San Siro con la intención de confirmar que sus victorias ante Shakhtar Donetsk y Real Madrid no fueron obra de la casualidad. El Inter saldrá en busca de su primera victoria y anotar su primeros goles en su campaña europea. Las últimas tres incursiones del Inter acabaron en la fase de grupos.

El Madrid buscará sacudirse de su fiasco ante el Sheriff al visitar al Shakhtar, y el técnico Carlo Ancelotti adelantó que de ahora en adelante mantendrá un esquema 4-3-3 en el once titular.

«No hay otra manera. Para esta plantilla es el mejor sistema”, dijo el estratega italiano.

“Hemos trabajado en los errores. El equipo está totalmente preparado para un partido difícil ante un equipo que juega bien y que intentará hacer lo máximo para ganar”, añadió. AP (HN)

Los juegos de hoy

GRUPO A

Brujas – Manchester C. 10:45 am

PSG – Leipzig 1:00 pm

GRUPO B

Atlético – Liverpool 1:00 pm

Porto FC – Milan 1:00 pm

GRUPO C

Besiktas – Sporting 10:45 am

Ajax – Borussia D. 1:00 pm

GRUPO D

Inter – FC Sheriff 1 1:00 pm

Shakhtar D. – R. Madrid 1:00 pm