Chelsea pone el juego y el Juventus, el gol

El presidente de la FENAFUTH, Jorge Salomón confirnó que en las últimas horas recibió una nota de dispculpa tanto de la Federación de Surinan como del eqipo Inter Moengotapoe por el tema de la dexcalificación del Club Olimpia y el trato recibido en su país del equipoi hondureño.

«Ya recibí las disculpas de la Federación y el equipo, pero la situación ya fue juzgada por Concacaf, esto queda de experiencia para futuras competencias», explicó Salomón.

El dirigente no quiso ahondar en si Olimpia fue perjudicado o no: «respaldamos al Olimpia como a todos nuestros equipos, pero se dio un dictamen del que no podemos objetar, queda de lección para los demás clubes hondureños para que no vivan situaciones similares a esta», lamentó el jerarca del fúrbol nacional.

Olimpia y el equipo surinamés fueron eliminados de manera inmediata por la comisión disciplinaria de Concacaf por el video en donde se obeserva al presidente y jugador surinamés, Ronnie Brunswij,repartiendo dinero a jugadores y personal que viajó con la delegación olimpista la semana anterior, en donde el 6-0 a favor del cuadro hondureño de nada valió.