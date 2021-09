Real Madrid a seguir celebrando ante el Villarreal

Un nuevo torneo de Concacaf se avecina para Motagua y con ello el sueño de ganar la Concacaf League que se le negó en 2018 y 2019 perdiendo las finales antes los ticos Sport Herediano y Deportivo Saprissa.

En esta ocasión tiene una difícil visita ante el Universitario, equipo provinciano que que surgió del recordado Chorillo y que dirige el ex seleccionador canalero, Gary Stempel en duelo programado para el Diamante de Béisbol, Rod Carew.

UNIVERSITARIO VRS MOTAGUA

Tradicionalmente y especialmente en los últimos 15 años al Motagua le va bien con los equipos panameños, ya que en su única Copa Uncaf ganado en 2007 pasó del San Francisco venciéndolo en ambos juegos, mientras al Tauro hace tres años lo eliminó ganando 2-0 en casa, aunque en la ida perdió 2-1.

Hoy ambos equipos tienen distintas realidades, los hondureños viajaron sin tres de sus cinco extranjeros, ya que no estarán el portero Jonathan Rougier, el mediocampista Martías Galvaliz y el delantero Roberto Moreira, pero el cuadro azul tiene un buen plantel por lo que no sería nada raro que sacara un buen resultado, pero también ellos son peligrosos y son liderados por el excapitán de la selección, Román Torres, rodeado de grandes talentos que pueden complicar a Motagua.

Y es que los panameños ya no son como en antaño, son clubes aguerridos de buenos jugadores, por lo que puntuar de visita será bueno para las «águilas catrachas».

DATO HISTÓRICO:

El partido más reciente de Motagua en suelo panameño, 20 de septiembre 2021, lo perdió 2-1 contra el Tauro en el estadio Rommel Fernández.

Los goles locales los hizo Edwin Aguilar (12 y 55), mientras el descuento que al final pesó lo marcó Juan Pablo Montes (84).

CONCACAF LEAGUE 2022: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

Jueves septiembre 2021, 8 p.m.

Estadio: Rod Carew, Panamá

Transmite: TVC/ESPNDEPORTES