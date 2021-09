Vida y Motagua por la cima del Apertura 2021-22 en el Marcelo Tinoco de Danlí

La novena jornada del Apertura 2021-2022 de la Liga Profesional de Hoduras se cierra con un partido vibrante que se desarollará a las cuatro de la tarde en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí entre el líder invicto, el Club y Social Vida de La Ceiba y el Fútbol Club Motagua que buscar el liderato ganandole a un rival directo.

MOTAGUA VIDA

Ambos equipos andan jugando bien, pero sin duda los «azules» tienen un equipazo que no amerita discusión, por lo que si no le ganan a un gran equipo como el Vida, mantendrá dudas sobre su manejo en la cancha, ya que por plantel no deberían tener problemas para sumar tres puntos más.

Los «azules» ya podrán contar con los seleccionados Diego Rodríguez y Marcelo Pereira, pero su estratega, el argentino Diego Martín Vázquez será el que decida si van o no en el once titular, mientras el portugués Fernando Mira llega con equipo completo para agrandar el invicto a una jornada más, la más larga de su historia en Liga Nacional.

DATO HISTÓRICO

El último partido de Motagua de local ante Vida fuera de Tegucigalpa, 24 agosto 2019, ganaron los «azules» 3-1 con goles de Sergio Peña (2) y Denil Maldonado. Descuento «rojo» del mexicano Jesús Rivera, en el duelo realizado en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua.

APERTURA 2021-2022: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

MOTAGUA VRS. VIDA

Jueves 16 septiembre 2021

Estadio: Marcelo Tinoco, Danlí, 4 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Orlando Hernández