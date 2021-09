Lobos agranda calvario del Victoria

Sin el impulso de su afición, la selección mexicana comenzará este jueves como local su participación en el octogonal de la Concacaf clasificatorio para el Mundial de Catar-2022 ante una Jamaica que llega diezmada pero optimista al estadio Azteca de la Ciudad de México.

Los 81.070 asientos del estadio Azteca estarán vacíos en este partido, primero por la contingencia sanitaria por el covid-19 y también por orden de la FIFA de jugar este partido a puerta cerrada como sanción por los gritos homofóbicos de la afición mexicana.

– Jamaica tiene fe –

El tema del covid-19 afectó considerablemente a la selección jamaicana que no podrá contar con sus principales figuras para este partido ante México, ya que los clubes británicos se rehusaron a ceder a sus jugadores como medida para evitar viajes a países con altos índices de contagio de coronavirus.

De tal manera, Jamaica no tendrá en el primer partido del octogonal a los defensas Liam Moore (Reading), Ethan Pinnock (Brentford) y Wesley Harding (Rotherdam United); los mediocampistas Ravel Morrison (Derby County), Kevin Stewart (Blackpool) y Booby Reid (Fulham) y los delanteros Leon Bailey (Aston Villa), Jamal Lowe (Bournemouth), Kemar Roofe (Rangers, Escocia) y Michail Antonio (West Ham).

«Estoy muy decepcionado de no tener la convocatoria completa de jugadores», dijo el seleccionador jamaicano, Theodore Whitmore, «pero el espectáculo debe continuar».

Whitmore tiene en la memoria que ocho años atrás, en el primer partido del hexagonal hacia la Copa del Mundo de Brasil-2014, los Reggae Boyz visitaron a México y le sacaron un empate en el estadio Azteca.

Ese recuerdo anima a Whitmore a afrontar las complicaciones del juego en puerta como la exigencia de presentarse en una sede ubicada a 2.240 metros sobre el nivel del mar.

«Creo que podemos sacar algo del partido», confió Whitmore. «No queremos encontrar ninguna excusa, sabemos que no tenemos jugadores, pero queremos dejar eso atrás, queremos salir y dar lo mejor en todo momento».

– México se sabe favorito –

De la nómina de 28 jugadores que México presentó para la triple fecha no pudo contar con Johan Vásquez, defensa del Génova, que justificó su ausencia por lesión.

Por su lado, el delantero Raúl Jiménez no fue liberado a tiempo por el Wolverhampton y la selección mexicana espera poder tenerlo disponible para los dos partidos que se jugarán en los siguientes días.

Por su lado, el veterano mediocampista Andrés Guardado, jugador del Betis de España, comenzará con México el camino hacia Catar-2022, que podría ser su quinta Copa del Mundo.

El ‘Principito’ Guardado fue parte de aquella selección mexicana que sufrió durante la eliminatoria hacia Brasil-2014 que comenzó con el empate sin goles ante Jamaica en el estadio Azteca, el 6 de febrero de 2013.

Por ese antecedente, Guardado sabe que las eliminatorias mundialistas se han complicado para México, pero «jamás hemos huido a la etiqueta de favoritos ni a la obligación de estar en el próximo Mundial; lo afrontamos así, con esa responsabilidad, obviamente hay que demostrarlo dentro de la cancha».

El partido comenzará a partir de las 21H00 locales (02H00 GMT del viernes). Tras este compromiso, el próximo domingo Jamaica recibirá a Panamá y México visitará a Costa Rica.

Probables alineaciones:

México: Guillermo Ochoa, Luis Rodríguez, Néstor Araujo, César Montes, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Andrés Guardado, Orbelín Pineda, Jesús Corona, Alexis Vega, Rogelio Funes Mori. DT: Gerardo Martino.

Jamaica: Andre Blake, Alvas Powell, Damion Lowe, Adrian Mariappa, Kemar Lawrence, Devon Williams, Junior Flemmings, Blair Turgott, Lamar Walker, Cory Burke, Shamar Nicholson. DT: Theodore Whitmore. (AFP)