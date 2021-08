FINAL: Motagua (0) – (0) UPNFM

La sexta jornada del Apertura 2021-2022 de la Liga Nacional continúa con el duelo más atractivo de la misma, el gran clásico sampedrano entre Marathon y Real España en el estadio Yankel Rosenthal, donde los «verdes» esperan romper racha de dos derrotas.

En Tocoa, Real Sociedad espera ganar su primer juego en casa ante el aguerrido Platense de Ramón «Primitivo» Maradiaga, un duelo no muy cómodo para ambos, ya que tienen planteles jóvenes pero muy capaces.

El cierre de la sexta jornada será mañana lunes en el estadio Nacional con el duelo entre Motagua y los «lobos» de la UPNFM.

MARATHON REAL ESPAÑA

Todo clásico genera expectación y muchas veces el que llega de favorito o mejor no gana, pero Real España no hace caso a eso y buscarán ganar segundo partido consecutivo en la casa de los verdolagas, pero no es una tarea fácil, aunque vengan de dos derrotas consecutivas, ya que el simple hecho de jugar el derby de la ciudad sirve de motivación para salir de la mala racha y buscar nuevamente el primer lugar, aunque ellos también tendrán un juego complicado porque la realeza marcha invicta.

DATO HISTÓRICO:

El duelo más reciente en el Estadio Yankel Rosenthal, 27 febrero 2021, ganó Real España, 2-1, con goles de Ramiro Rocca (2)(p), Ryduan Palermo.

REAL SOCIEDAD PLATENSE



Es un partido de pronósticos reservados, frente a frente dos de los mejores entrenadores del país, Héctor Castellón y Ramon Maradiaga, que generalmente dejan huella en los clubes donde trabajan, aunque no tengan planteles tan afamados, pero si juegan bien, con una idea de juego muy parecida, eso invita a ver un partido que puede ser de muchos goles, pero bien jugado.

DATO HISTÓRICO:

Duelo más reciente en Tocoa, 25 noviembre 2020, ganó Platense 3-2, con goles de Carlos Bernárdez (2) y Richard Zúniga, mientras las anotaciones locales las hicieron Osman Melgares (p) y Lisandro Gutiérrez.

APERTURA 2021-2022: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

MARATHON VRS. REAL ESPAÑA

Domingo 29 agosto 2021

Estadio: Yankel Rosenthal, S.P.S. 3 p.m.

Transmite: Todo Deportes TVD

Árbitro: Said Martínez

REAL SOCIEDAD VRS. PLATENSE

Domingo 29 agosto 2021

Estadio: Francisco Martínez Durón, Tocoa, 5:15 p.m.

Transmite: Todo Deportes TVD

Árbitro: Alex Morazán