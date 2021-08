Olimpia nuevo puntero; Victoria sigue de “piñata”

La sexta jornada del Apertura 2021-2022 será la más larga del torneo porque se jugará en tres partes.

Hoy se inicia con dos atractivos partidos sobre todo por la expectación de las visitas, Olimpia que le hará los honores al Victoria en La Ceiba y el Vida que encara al Honduras Progreso en el Humberto Micheletti.

El domingo continúa con dos enormes partidos, el clásico sampedrano se disputa en el estadio Yankel Rosenthal y en Tocoa, duelo de dos grandes titanes, Real Sociedad y Platense.

La acción se cierra el lunes por la noche en el estadio Nacional en donde Motagua recibe a los «lobos» de la UPNFM.

VICTORIA OLIMPIA

A pesar de lo mal que se ha visto el Olimpia en el inicio de esta temporada, llega de amplio favorito para asestarle la quinta derrota consecutiva al Victoria, no importando que sea local, ya que le equipo no ha mostrado nada en los cuatro juegos anteriores. Es que los «jaibos» denotan novatez y hasta inseguridad y ante un equipo ávido de triunfos y con el plantel con que cuentan seguramente las cosas no variarán, pero como decía el finado «Chelato» Uclés, nunca se sabe, aunque si se da cualquier resultado que no sea derrota jaiba, sería realmente una sorpresa.

DATO HISTÓRICO:

Duelo más reciente en La Ceiba, 27 febrero 2016, ganó Olimpia 4-0 con goles anotados por Bayron Méndez, Rommel Quioto, Carlos W. Mejía y Carlo Costly.

HONDURAS PROGRESO VIDA



En El Progreso se pinta un juego más parejo, ya que tanto el local como el visitante tiene buenos estrategas y planteles, aunque el cuadro rojo de La Ceiba llega invicto y con el deseo de ganar para igualar en puntos al Motagua que juega hasta el lunes ante la UPNFM, pero no se fían ya que los progreseños vienen de darle un buen susto al Olimpia, aunque al final perdieron en el Nacional.

DATO HISTÓRICO:

Honduras Progreso tiene cuatro partidos sin ganarle al Vida en el estadio Humberto Micheletti, desde el 1 febrero 2019, triunfaron 2-0 con goles de Walter Ramos y Yerson Gutiérrez.

APERTURA 2021-2022: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

VICTORIA VRS. OLIMPIA

Sábado 28 agosto 2021

Estadio: Ceibeño, La Ceiba. 7 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Melisa Borjas Pastrana

HONDURAS PROGRESO-VIDA

Sábado 28 agosto 2021

Estadio: Humberto Micheletti, El Progreso, 7 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Selvin Brown