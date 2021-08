FINAL: Vida (2)- (0) Marathón

La cuarta jornada del Apertura 2021-2022 de la Liga Nacional tiene de adelanto un partido interesante e importante en el estadio Ceibeño en donde el Vida recibe al líder del campeonato, el Marathon de Martín «Tato» García en un juego de invictos.

En otros duelos sabatinos, los «lobos» de la UPNFM le dan la bienvenida a Ramón Maradiaga con su nuevo equipo Platense, mientras Real España espera a Real Sociedad y el Honduras Progreso encara al Victoria en duelo de equipos sotaneros.

El partido restante es el más atractivo de siempre Motagua-Olimpia, mañana domingo a las 4 pm en el estadio Nacional con presencia de la afición del Motagua.

VIDA MARATHON

Marathon pasa uno de los mejores momentos de los últimos años, líder con nueve puntos y tres triunfos, pero encaran a un Vida también invicto, aunque sin ganar un solo juego en la Liga, por lo que será un partido importante en donde podremos apreciar un gran partido que podremos apreciar ya sea en el estadio por la TV. Los verdes son favoritos, pero el Vida puede romper el maleficio al ganarle en el estadio Ceibeño.

DATO HISTÓRICO:

Partido más reciente 24 febrero 2021, ganó Marathon con solitario gol de Marlon «Machuca» Ramírez.

HONDURAS PROGRESO VICTORIA

Dos equipos comprometidos en los últimos lugares se ven las caras en el estadio Humberto Micheletti, en donde Honduras debería ser favorito pero el Victoria no juega mal, pero tienen cero definición por lo que hoy están obligadas puntura como sea de visita ante un cuadro progreseño que jugó bien los dos primeros partidos pero en el último volvieron a ser el mismo de siempre.

DATO HISTÓRICO:

Victoria es el único club de los 10 clubes de la Liga Nacional que no anotado todavía, suma 180 minutos en blanco.

UPNFM PLATENSE

Nuevas ilusiones en Platense la llegada de Ramón Maradiaga genera nuevas esperanzas aunque el ex mundialista no des un mago para arreglar las cosas de la noche a la mañana, pero si el equipo puede tener un mejor ordenamiento en la cancha ante un rival peligroso como los «lobos» de la UPNFM que ya ganaron la semana anterior en Danlí. El juego de hoy no será fácil, pero los «lobos» son favoritos.

DATO HISTÓRICO:

Platense y UPNFM han jugado en cuatro canchas: Nacional de Tegucigalpa, Emilio Williams de Choluteca, Carlos Miranda de Comayagua y ahora el Marcelo Tinoco da Danlí.

REAL ESPAÑA REAL SOCIEDAD

Real España con su nueva actitud y jugadores quieren sumar tres puntos más en casa en un duelo importante para meterse de lleno en la pelea del primer lugar pero Real Sociedad de Héctor Castellón ha mostrado mejoría y no será nada sencillo para los sampedranos.por historia y tradición Real España casi siempre se impone a los tocoeños en casa, no sería sorpresa que lo haga nuevamente.

DATO HISTÓRICO:

Real España y Real Sociedad empataron sin goles en el último partido realzado en el estadio Morazán, el pasado 27 abril 2021, fecha en que salvó su categoría el cuadro tocoeño.

APERTURA 2021-2022: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

UPNFM-PLATENSE

Sábado 21 agosto 2021

Estadio: Marcelo Tinoco, Danlí, 7 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Óscar Moncada

HONDURAS VRS. VICTORIA

Sábado 21 agosto 2021

Estadio: Ceibeño, La Ceiba, 7 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Said Martínez

REAL ESPAÑA VRS REAL SOCIEDAD

Sábado 21 agosto 2021

Estadio: General Francisco Morazán, 5 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Melvin Matamoros

VIDA VRS .MARATHON

Sábado 21 agosto 2021

Estadio: Ceibeño, La Ceiba, 7:15 p.m.

Transmite: Todo Deportes TV +

Árbitro: Nelson Salgado