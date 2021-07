Honduras por cerrar de líder ante Qatar

Honduras y Panamá se juegan el pase a la siguiente ronda de la Copa Oro 2021 en un partido que no será cómodo para ninguno, ya que ambos están cerrando su preparación para la dura eliminatoria de Concacaf rumbo a Qatar 2022 en donde ambas están metidas en la octagonal final que da tres plazas y media a esta región del nuevo continente.

Catrachos y canaleros se ven las caras por el grupo D esta noche en Houston donde el ganador puede asegurar el pase a la siguiente, ya que Qatar podría encontrar facilidades con los de granada, los grandes perdedores de la primera jornada.

HONDURAS PANAMÁ

Honduras que no gustó con su once inicial ante Granada puede tener algunos importantes en su funcionamiento con jugadores más dinámicos como Albert Elis y Romell Quioto de entrada, pero no sabemos que tanto quería arriesgar el seleccionador Fabián Coito, quien moverá sus piezas de acuerdo a como vea al rival, un equipo panameño peligroso de jugadores también rápidos, muchos de los con fogueo internacional.

Este partido será un buen termómetro para saber cómo vamos preparados para la eliminatoria, ya que los canaleros serán rivales directos por las últimas dos plazas si tomamos en cuenta que México y Estados Unidos son favoritas para las primeras dos.

Para este juego de hoy lo que preocupa es esa variante defensiva de Kevin Álvarez porque los panameños tienen mejor ataque que Granada y en ese sentido hay que tener mayor precaución, mientras en lado contrario, los del canal, mostraron ante Qatar que no son tan fuertes atrás, dejaron muchos huecos aprovechados por el rival.

DATO HISTÓRICO:

Duelo más reciente entre panameños y catrachos en Copa Oro, 10 julio 2015 en Boston, Massachussets, empataron 1-1. El conjunto canalero se había puesto al frente en el minuto 20 con la anotación de Luis Tejada, pero el «catracho» emparejó los cartones en el 80 a través de Andy Najar desde los once pasos.

COPA ORO 2021: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

HONDURAS-PANAMÁ

Sábado 17 julio 2021

Estadio: BBVA, Houston, 7:30 p.m

Transmite: TVC