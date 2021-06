Pelota del primer touchdown de Tom Brady fue vendida en más de 400 mil dólares

Cuando se trata de objetos deportivos coleccionables, Tom Brady, es uno de los jugadores profesionales más llamativos. El mariscal de campo genera una pasión entre los fanáticos que no dudan en desembolsillar buenas cantidades de dinero para obtener un recuerdo de su paso por los campos de la NFL.

El caso más reciente fue el del balón con el que el jugador completó su primer touchdown como profesional en el 2001 con los New England Patriots. La pelota fue subastada este viernes por 428 mil dólares, de acuerdo con un reporte del Providence Journal. El dueño era un aficionado que obtuvo la pelota luego de que Terry Glenn lo lanzara a las tribunas tras anotar.

El momento histórico en la carrera de Tom Brady ocurrió el 14 de octubre del 2001 en un partido entre los New England Patriots y los San Diego Chargers en el Foxboro Stadium. A ese primer touchdown le siguieron un total de 581 en las 20 temporadas regulares que ha disputado entre los Patriots y recientemente con los Tampa Bay Bu¿Quién es Tom Brady?

Se debe haber preguntado aquel fanático que se quedó con el recuerdo de aquel touchdown de un jugador que para el momento no era la gran figura de la NFL en la que se convirtió con el pasar de los años. De hecho, su presencia como mariscal de campo en ese partido se debió a una lesión Drew Bledsoe.

Luego de una primera temporada en la que apenas disputó un partido en el 2000 mismo año en el que fue escogido en el Draft de la NFL por los Patriots, Tom Brady comenzó a despegar con su carrera. En el 2001 terminó con 15 partidos jugados y 18 pases para touchdown. El resto de su carrera, es historia.ccaneers. (GG)(Bolavip)