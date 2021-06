“Es el Benguché que todos queremos ver”: Coito

La selección de Honduras retornó al país tras su participación en el Final Four de la Concacaf y el amistoso ante México.

A su arribo los seleccionados no escondieron su alegría por el buen rendimiento que mostraron en los tres encuentros ante rivales que serán directos en la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar.

Un grupo llegó a San Pedro Sula y el otro lo hizo a Tegucigalpa, mientras que algunos de los legionarios partieron de Atlanta directamente a sus clubes.

“Gracias a Dios me tocó jugar ante México, fue una satisfacción enorme, una experiencia que no se me olvidará nunca, más el jugar ante tanta gente. La selección mostró en estos tres partidos que se puede jugar contra cualquier rival. Toca seguir trabajando y esperar si estaremos en el listado final”, dijo Kervin Arriaga.

“En lo personal no pude tener minutos, pero apoyamos desde afuera. Entendemos que en la selección juegan los que mejor están. Lo importante es la selección, espero poder estar en esa lista para la Copa Oro”, dijo Johnny Leverón.

“La selección se plantó bien ante los rivales, hay mucho que mejorar para lo que viene. Se vio una Honduras solida con luchó que mostró la garra catracha. no me tocó jugar, lo importante es que estuve con el grupo trabajando y aprendiendo”, dijo el delantero del Vida, Luis Palma.

El equipo catracho volverá a la actividad oficial en el mes de julio cuando encare la Copa Oro, certamen donde debutará contra Granada el martes 13 de julio, el 17 enfrentará a Panamá y cerrará la fase de grupo ante Qatar el 20.

La selección mayor tiene en sus planes volver a los entrenamientos el 22 de junio y se concentra en Siguatepeque. Mientras que la selección olímpica seguirá trabajando toda la semana.

Según anunció Gerardo Ramos, Gerente de la selección, la Sub-23 tienen en agenda viajar el 7 de julio a Tokio y el listado oficial se dará a conocer en los próximos días. (HN).