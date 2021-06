Deschamps anuncia a Benzema y Griezmann contra Alemania

«No debería haber problema», señaló este domingo el seleccionador francés Didier Deschamps sobre la presencia de Karim Benzema y Antoine Griezmann, ambos con alguna molestia física, el martes contra Alemania en su debut en la Eurocopa.

Víctima de un problema muscular el martes contra Bulgaria (victoria 3-0), Benzema regresó a los entrenamientos el sábado en una sesión a puerta cerrada en la que también participó Griezmann, tocado en el gemelo en este segundo partido de preparación.

«Nos aseguramos de tener los cuidados necesarios con el equipo médico. Todo el mundo estuvo presente en la sesión de entrenamiento de ayer. Nos quedan dos sesiones antes del partido, no deberían tener problema», señaló el técnico.

Preguntado por las posibles tensiones entre Olivier Giroud y Kylian Mbappé, el seleccionador considera que se ha exagerado la polémica.

«Se ha ampliado mucho. Olivier, como todo atacante, dice que no recibe todos los balones, es un no problema. Hoy cualquier pequeña palabra lleva a la interpretación. Lo más importante para mí es lo que pasa al interior, no hay ningún problema», dijo.

Tras el Francia-Bulgaria, Giroud se quejó de falta de buenos pases antes de que marcara un doblete en la recta final. Mbappé lo percibió como una crítica hacia él, según varios artículos de prensa.

Francia debuta el martes en la Eurocopa antes Alemania en Múnich, en un plato fuerte de la primera fase. AFP (HN)