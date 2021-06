Chicago Cubs celebran por todo lo alto jugar a casa llena en Wrigley Field

El toletero de los Mets de New York, Pete Alonso, acusó a la MLB de modificar las bolas a su favor para controlar el sistema de juego al nivel que les parezca mejor para los fanáticos.

Pete Alonso no tiene que ver con que está en su cuarta temporada en la MLB para expresar lo que siente sin miedo alguno, esta vez no tuvo un mensaje para los lanzadores en cuanto al tema del uso de sustancias prohibidas, sino para los que dirigen el juego.

“”Mi principal preocupación es que la MLB modifica las pelotas de acuerdo a sus intereses. En 2019 muchos lanzadores importantes iba a ser agentes libres y por eso ese año la pelota fue modificada para que se dieran muchos jonrones. Ahora la volvieron a modificar, ya que muchos bateadores estrellas serán pronto agentes libres y necesitan que se bajen el número de jonrones”, manifestó Pete Alonso a SNY.

“El problema que tenemos en el béisbol es que las pelotas las pueden modificar, cosa que no sucede en el baloncesto, tenis o fútbol”, concluyó el ganador del derby de jonrones en el 2018.

Desde el 2015 hacia el momento, el comisionado Rob Manfred ha intentado manipular el juego como crea que sea conveniente, o mas bien, como crea que los fanáticos lo prefieran, eliminado las siguientes cosas:

No barridas agresivas en segunda para evitar doble matanza, con el fin de eliminar las lesiones en dicha acción.

No barridas en el home plate para evitar colisiones a los receptores.

No mas de 30 segundos para que el lanzador realice un lanzamiento.

Corredor emergnte en segunda para ambos equipos una vez el juego llegue a la decima entrada.

La bola de beisbol ha sido moficiada varias veces con el fin de manipular el desarrollo de los juegos. (GG) (El Fildeo)