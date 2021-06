Tres derrotas en 108 partidos para Rafael Nadal en Roland Garros

No hay dudas de que Rafael Nadal es la leyenda más grande de Roland Garros. Un total de 13 títulos, récords increíbles y hasta una estatua de 800 kilos así lo confirman. Sin embargo, este viernes Novak Djokovic logró opacar a la figura del español. Con un tenis sólido y una mentalidad inquebrantable, el número uno del mundo se impuso en las semifinales del Grand Slam parisino y sentenció la que fue apenas la tercera derrota del español en un total de 108 partidos en el Abierto francés.

Nole se convierte así en el único tenista que ha sido capaz de vencer en dos ocasiones a Rafa en Roland Garros. Ya lo había hecho en los cuartos de final del 2015, cuando lo superó con contundencia en sets corridos por 7-5, 6-3 y 6-1. A ese duelo el de Mallorca llegaba como campeón defensor del torneo, pero sucumbió ante la jornada inspirada del serbio. De todos modos, aquella vez Nole no pudo consagrarse ya que cayó en la final ante el suizo Stanislas Wawrinka.

Pero esta no fue la primera derrota que Nadal sufrió en el torneo en el que ha reinado casi sin excepciones desde 2005 a esta parte. El otro tenista que había logrado superarlo antes de Djokovic había sido el sueco Robin Söderling. En 2009, el actual número tres del ranking ATP llegaba como campeón de las últimas cuatro ediciones del certamen parisino, pero sucumbió sorpresivamente por 6-2, 6-7, 6-4 y 7-6 en los octavos de final. Söderling luego perdería la final ante Roger Federer, en el que hasta el día de hoy es el único título del de Basilea en el polvo de ladrillo francés.

En el duelo de este viernes, Nadal no solo resignó la chance de ir por su corona número 14° en París, sino que dejó atrás algunos importantes registros: hasta el momento, nunca había perdido un partido en su Grand Slam predilecto luego de ganar el primer set.

Este fue el duelo número 58 en el ajustado historial entre Djokovic y Nadal. Nole ahora tiene una ventaja de 30 victorias ante 28 del español. Cabe destacar que en el polvo de ladrillo parisino han estado frente a frente en nueve ocasiones, con una clara supremacía de Rafa, quien se ha quedado con el triunfo en siete encuentros. En torneos de Grand Slam, en tanto, ya han chocado 17 veces, con ventaja de 10-7 para español.

Con este triunfo, Djokovic jugará la gran final del domingo ante el griego Stefanos Tsitsipas en busca de su título número 19° de Grand Slam. En caso de alcanzarlo, quedará muy cerca de los dos máximos ganadores de todos los tiempos, que son el propio Nadal y el suizo Roger Federer, ambos con 20 conquistas.(GG) (Infobae)