Rafael Márquez no podrá ser entrenador del FC Barcelona B

Francisco Javier García Pimienta, fue destituido de su puesto como director técnico del Barcelona B de manera sorpresiva a pesar de que tenía contrato firmado hasta el 2022. Los rumores ponían al mexicano Rafael Márquez como reemplazo de García Pimienta, pero todo apunta a que no se podrá concretar.

De acuerdo con información de ESPN, de momento no se tiene contemplado que Rafael Márquez tome las riendas del equipo y sería Sergi Barjúan quien llegará al banquillo del equipo, por tener mayor experiencia en la dirección de equipos tras su paso por el Almería, Mallorca y Hangzhou Greentown de China. No obstante, el futuro de Márquez, estaría centrado en seguir dirigiendo a los equipos juveniles.

Además de García Pimienta, el equipo también decidió despedir a Aureli Altimira (responsable del futbol base), Alex García (jefe de capacitación de jugadores) y Jordi Roura (secretario técnico del futbol base).

La salida del estratega se debe a que los directivos blaugranas ya habían perdido la confianza en el técnico, pues no pudo conseguir uno de los mayores objetivos: el ascenso a la Segunda A. Además, los jugadores habrían tenido algunos conflictos y tampoco confiaban en el proyecto. Su alto sueldo de más de un millón de dólares también fue un factor para su salida. Ahora el club deberá pagar una indemnización de 500 mil dólares a García Pimienta.

Los rumores de la llegada de Márquez, se hicieron más fuertes luego de que el ex director deportivo del Atlas fue captado por diferentes medios en las instalaciones del Barcelona, donde se habría reunido con la directiva del club, con la intención de regresar y tomar un cargo como entrenador.

Márquez, fue futbolista del Barcelona de 2003 a 2010, tiempo en el que conquistó cuatro ligas de España, el mismo número de supercopas de España, un par de Ligas de Campeones de Europa, una supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y una Copa del Rey.

El mexicano es reconocido como uno de los grandes defensores que ha pasado por el club en los últimos años, jugó más de 200 partidos y maravilló a más de uno con sus trazos largos vistiendo los colores del Barcelona.

El cinco veces mundialista con México viene de entrenar al Cadete A del Alcalá, en las divisiones inferiores del futbol español, su primer cargo como técnico luego de trabajar como directivo en el Atlas de México. Su retiro como futbolista ocurrió en 2018, justamente con los Rojinegros del Atlas.

Es preciso destacar que el debut de Rafael Márquez como entrenador no fue nada bueno, pues el equipo Cadete A del Real Alcalá fue goleado 5-0 por el Leganés B en el inicio de la temporada de las juveniles en España, donde el mexicano buscaba acumular experiencia para tener el título de UEFA Pro.

La idea principal era que el cinco veces mundialista acumulara minutos de dirección técnica durante un año en esta categoría para obtener el título de entrenador UEFA Pro. El reconocimiento ya lo tienen otros estrategas aztecas como Luis Pérez, quien ahora está a cargo de la Selección Mexicana Sub-17.

Cabe recordar que la cantera del Alcalá es muy importante en España porque muchos equipos de Madrid llevan a sus visores a este equipo en la búsqueda de talento. (GG) (Infobae)